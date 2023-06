Govou est effrayé, le mercato sera terrible à l’OL ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pour la deuxième année de suite, l’OL ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine et cela impactera forcément le mercato de John Textor.

Septième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a longtemps espéré une remontada dans le top 5 du championnat afin d’arracher au minimum une qualification en Conférence League. Ce ne fut pas le cas puisque l’OL a terminé derrière Rennes, Lille ou encore Monaco. Pour la seconde année de suite, le club rhodanien ne disputera aucune coupe d’Europe la saison prochaine.

Sidney Govou tremble pour l'OL

Un énorme coup dur pour les supporters, qui se préparent à vivre un mercato agité pour le premier été de John Textor. Des transferts sont attendus, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Mais dans les colonnes du Progrès, l’ancien attaquant lyonnais Sidney Govou a fait part de ses craintes quant au mercato des Gones. Car pour le consultant de Canal +, l’absence de coupe d’Europe va forcément avoir un impact très négatif sur le mercato à venir de l’OL.

« C'est une nouvelle saison ratée et perturbante, car j'ai eu du mal à voir où l’on allait, sur le terrain, mais plus encore hors du terrain. On peut me dire ce qu'on veut, mais l'OL a besoin de jouer l’Europe chaque année, et là on va s'en passer deux ans de suite. On est dans une spirale, recruter va être compliqué, il faudra vendre un ou deux joueurs importants, gérer tous les retours de prêt. J'ai peur qu’on soit entré dans une sorte de ventre mou pour quelques années » a analysé Sidney Govou, pour qui John Textor et les futurs responsables du mercato de l’Olympique Lyonnais vont automatiquement rencontrer de grosses difficultés cet été en raison de la non-qualification des Gones en coupe d’Europe. Sidney Govou craint notamment que des joueurs importants de Laurent Blanc soient sacrifiés pour renflouer les caisses, que ce soit Rayan Cherki ou encore Castello Lukeba par exemple.