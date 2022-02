Gouiri et Lyon, l'OL a eu faux à 100%

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pur produit du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Amine Gouiri brille sous le maillot de Nice, adversaire de l'OL ce samedi. De quoi donner d'énormes regrets et raviver de mauvais souvenirs.

C’est avec 10 buts à son compteur en Ligue 1 qu’Amine Gouiri arrivera au Groupama Stadium, et il ne faut pas se méprendre, le joueur niçois a bien l’intention d’en rajouter un ou plusieurs contre l’Olympique Lyonnais, un club qui lui est très cher. Et ces 10 buts sont évidemment à comparer avec les 7 réalisations de Lucas Paqueta, le meilleur réalisateur de l’OL. Du côté des supporters rhodaniens, la simple évocation du nom d’Amine Gouiri donne des boutons et la simple évocation du 1er juillet 2020 donne encore le vertige. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’Amine Gouiri à l’OGC Nice pour un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Le club remercie Amine pour son état d'esprit, son investissement et son professionnalisme depuis qu’il a rejoint l’Academy à l’âge de 13 ans puis le groupe professionnel en 2017, même s’il aurait souhaité qu’il accepte un prêt d’un an, ce qu’il a malheureusement refusé. L’Olympique Lyonnais lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière à l’OGC Nice », avait annoncé le club de Jean-Michel Aulas, mettant un peu de responsabilités sur le dos du joueur et provoquant surtout la colère des réseaux sociaux.

Lyon a laissé partir un joueur qui aimait l'OL

La réalité est visiblement autre si l’on en croit Pierre Kalulu, coéquipier d’Amine Gouiri et parti lui à l’AC Milan. Evoquant leurs départs conjoints de l’Olympique Lyonnais, le jeune défenseur milanais estime que le club n’a pas été en mesure de répondre à ce qu’Amine Gouiri et lui souhaitaient, à savoir avoir tout de même mieux qu’un os à ronger au sein du club. « Je pense qu’Amine est meilleur techniquement depuis sa blessure. Il aurait pu rester comme d'autres sur ses points forts de buteur, mais il a fait un vrai effort et peut maintenant jouer sur le côté. On était dans une impasse. On était bons en sélection et avec la N2 mais la seule récompense était de participer aux entraînements des pros. On en parlait beaucoup. C'est dommage, car on aimait vraiment le club...», explique le joueur milanais. En cas de défaite de Lyon contre Nice ce samedi, les regrets pourraient être encore plus amers.