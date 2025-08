Frustré, Lille veut faire payer l’OL

A la recherche d’un gardien pour remplacer Lucas Perri, l’Olympique Lyonnais tente de recruter le Slovaque Dominik Greif. Le portier de Majorque est annoncé tout proche du club rhodanien alors que le LOSC se verrait bien arracher sa signature.

L’Olympique Lyonnais n’a pas changé ses plans. Son entraîneur Paulo Fonseca a lui-même confirmé le recrutement à venir d’un nouveau gardien de but. Après le départ de Lucas Perri à Leeds United, l’objectif est d’attirer un rempart aux épaules suffisamment solides pour occuper le poste de numéro 1. Il pourrait s’agir de Dominik Greif qui a tapé dans l’œil des dirigeants rhodaniens. Ces derniers s’activent pour trouver un accord avec Majorque.

Deux offres ont été envoyées en Espagne et la dernière, estimée à 4 millions d’euros, aurait suffi pour racheter la dernière année de contrat du Slovaque. Tout semble bouclé si l’on en croit la presse espagnole. Sauf qu’un autre prétendant de Dominik Greif a fait son apparition. D’après le média Ultima Hora, c’est le LOSC qui tente de frustrer l’Olympique Lyonnais sur ce dossier. On sait que Lille est également à la recherche d’un gardien numéro 1 afin de remplacer Lucas Chevalier, sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain.

