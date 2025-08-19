Francfort débarque et fait trembler l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'est pas à l'abri de certains départs majeurs en cette fin du mois d'août. Georges Mikautadze n'est pas encore certain de continuer très longtemps sous les couleurs rhodaniennes.

L'Olympique Lyonnais compte bien avancer dans l'ombre cette saison en Ligue 1. Les Gones n'ont plus les mêmes moyens qu'avant mais leurs ambitions restent hautes. Du moins, les joueurs de Paulo Fonseca ne comptent pas décevoir leurs supporters. Cependant, ces derniers ne sont pas au bout de leurs peines cet été puisque le mercato estival n'est pas encore terminé. Deux dossiers font peur à l'OL : ceux de Malick Fofana et Georges Mikautadze. Le Belge a la cote en Premier League quand le Géorgien pourrait bien filer en Bundesliga...

Mikautadze, le pire est à venir ?

Selon les informations de Sacha Tavolieri, l'ancien attaquant du FC Metz pourrait en effet rejoindre les rangs de Francfort si Elye Wahi devait partir. Le profil du Lyonnais plait beaucoup et il aurait une place de choix dans une équipe ambitieuse de Bundesliga. En France, deux clubs sont aussi intéressés par ses services et ont déjà contacté son entourage : Le Paris FC et le Stade Rennais. Mais les propositions des deux clubs cités ont été refusées par Georges Mikautadze, qui ne veut pas partir de Lyon pour rejoindre un autre club français. Pour rappel, l'OL ne fera pas de cadeaux pour lâcher sa pépite. La direction lyonnaise veut récupérer un joli chèque de 40 millions d'euros. Mikautadze est encore loin d'être parti même s'il faudra retenir son souffle jusqu'au bout dans le Rhône. Vendredi soir à Lens, le Rhodanien a été l'unique buteur de la rencontre. Il compte faire la meilleure saison possible pour franchir une étape supplémentaire dans quelques mois. Surtout maintenant qu'Alexandre Lacazette lui a fait place nette en signant en Arabie Saoudite.