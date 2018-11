Lyon viré d'une Super League européenne avec l'OM et le PSG !

Dans : OL, Foot Europeen, OM, PSG.

Si Jean-Michel Aulas est rapidement monté en première ligne pour tacler le Paris SG, suite aux révélations de Mediapart, le président de l'Olympique Lyonnais n'a pas réagi à un autre scoop supposé de Football Leaks. En effet, dans les milliers de documents analysés par les médias européens, on apprend ainsi que 16 clubs européens se sont déjà entendus afin de créer dès 2021 une Super League européenne, qui forcément porterait un coup probablement fatal à la Ligue des champions.

Et ces 16 clubs, qui devraient signer un document durant ce mois de novembre, on trouve le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus, Chelsea, Arsenal, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool et le Milan AC, l'Atlético Madrid, l'Olympique de Marseille, l'Inter Milan, l'AS Rome et le Borussia Dortmund. Nul trace de l'Olympique Lyonnais, lequel aurait donc été mis de côté par cette Super League, et cela alors que le patron de l'OL ne rate jamais l'occasion de rappeler que son club est le numéro 1 en France concernant les participations européennes. Cependant, Football Leaks présente des documents qui tendent à penser que l'équivalent d'une deuxième division pourrait être créée afin d'intégrer plus de clubs. Le vieux serpent de mer d'une ligue fermée rejaillit encore plus fort, et cette fois de manière officielle ou presque.