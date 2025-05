Fonseca a coûté très cher à l’OL

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais a chuté ce samedi à Monaco lors de la 33e journée de Ligue 1. Le septuple champion de France s’éloigne encore de la Ligue des champions. L’entraineur portugais Paulo Fonseca est vivement critiqué à cause de certains choix.

Joker grillé ! Ce samedi soir, du côté de Louis II, l’Olympique Lyonnais a quasiment dit adieu à la Ligue des champions. Les hommes de Paulo Fonseca ne peuvent désormais plus viser le top 3 et seront cantonnés à un faux pas des concurrents devant eux pour accrocher une quatrième place, synonyme d’un barrage. Le technicien portugais et ses choix ont été remis en question par les suiveurs du club rhodanien. En premier lieu, la non-titularisation de Rayan Cherki interroge. Pourtant, capital dans l’animation offensive lyonnaise cette saison, l’international espoir français n’a eu que 25 petites minutes sur la pelouse monégasque.

Veretout, Caleta-Car, des choix peu convaincants

Mais d’autres choix sont également remis en cause. Tout d’abord, la nouvelle titularisation de Jordan Veretout (la deuxième sur les quatre derniers matchs de Ligue 1). L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’arrive pas à convaincre par ses prestations. La rentrée de Caleta-Car, peu utilisé cette saison, a dû pallier la blessure de Clinton Mata. Le Brésilien est sorti après seulement 22 minutes, car touché à la cheville. Le Croate, sans rythme, a été mis en difficulté sur cette rencontre notamment sur l’ouverture du score de Minamino. Vocal en conférence de presse à l’encontre de son prédécesseur, Fonseca est vivement critiqué. L’ancien entraîneur du LOSC et du Milan AC avait pris la suite de Pierre Sage le 31 janvier dernier. Suspendu 9 mois suite à un coup de sang contre l’arbitre Benoît Millot, le Portugais ne semble pas avoir conquis le cœur des supporters Lyonnais. John Textor, en position délicate actuellement, gardera-t-il son entraîneur après la fin de saison, la semaine prochaine ?