Fekir et Lacazette, le gang des Lyonnais reformé, mais pas à l'OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déterminé à récupérer certains de ses anciens joueurs, l’Olympique Lyonnais s’intéresse notamment à l’attaquant Alexandre Lacazette. Mais le Gunner en fin de contrat aura sûrement l’embarras du choix. Lui que l’on annonce en contact avec le Betis Séville où évolue son ex-coéquipier Nabil Fekir.

En plein sprint final d’une saison décevante, l’Olympique Lyonnais tente de se relancer avec un projet basé sur des anciens de la maison. Cela tombe bien, certains d’entre eux arrivent à la fin de leur contrat. C’est effectivement le cas pour Alexandre Lacazette, à qui le manager d’Arsenal Mikel Arteta demande d’attendre le terme de l’exercice pour une éventuelle prolongation. Pendant ce temps-là, le Français ne s’interdit pas d’échanger avec son club formateur et d’autres courtisans comme le Betis Séville. D’après le site de Todofichajes, l’actuel cinquième de Liga, en course pour une qualification en Ligue des Champions, a déjà pris contact avec l’entourage d’Alexandre Lacazette.

Le Betis voit grand avec Lacazette

On parle d’un projet ambitieux dans la mesure où le club andalou envisage un gros recrutement. Le nom du milieu du Real Madrid Isco circule notamment dans l’actualité mercato du Betis, qui compte bien conserver Nabil Fekir. Ainsi, les Verdiblancos pourraient reformer l’ancien duo de l’Olympique Lyonnais composé des deux internationaux français. Autant dire que le club dirigé par Jean-Michel Aulas l’aurait mauvaise. Mais à l’heure actuelle, en ce qui concerne le dossier Alexandre Lacazette, le propriétaire du Groupama Stadium n'a pas vraiment son mot à dire.

Un retour du "gang des Lyonnais" à l'OL ? 🔙@LacazetteAlex n'est pas contre... Mais la qualification européenne pèsera dans la balance 👀



🎙️ @raphaeldome pic.twitter.com/wxTzppGKZl — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 17, 2022

Il y a quelques jours, le Gunner en fin de contrat confirmait des contacts avec les dirigeants lyonnais. Mais précisait qu’une absence de coupe d’Europe la saison prochaine serait un obstacle pour son retour. « C 'est un peu plus compliqué. J'ai envie de jouer l'Europe, ça fait longtemps aussi que je n'ai pas joué la Ligue des Champions et ça manque. Après, rien n'est impossible dans la vie, mais c'est un peu plus compliqué », confiait Alexandre Lacazette au Canal Football Club, pendant que les Gones restent distancés par leurs concurrents en Ligue 1.