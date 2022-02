Faivre n'a pas signé à Lyon pour l'Europe low-cost

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Longtemps sollicité par le Milan AC, Romain Faivre a finalement pris la route de Lyon lors du mercato hivernal. Déjà intégré dans le onze de Peter Bosz, le jeune joueur rêve déjà de jouer des grands matches.

Il est le transfert entrant le plus cher de l'OL lors de ce mercato hivernal et même sur les 18 derniers mois. Romain Faivre est arrivé à Lyon en provenance de Brest pour 18 millions d'euros. Un montant que les dirigeants lyonnais ne mettent pas souvent sur un jeune joueur français. Mais, Faivre est déjà décrit par de nombreux observateurs comme l'un des éléments les plus prometteurs de sa génération. A 23 ans, il était le patron de l'attaque brestoise et avait suscité l'intérêt toujours plus fort du Milan AC. L'été dernier, il avait même été au centre d'un psychodrame avec son club, voulant à tout prix rejoindre la Lombardie et le septuple vainqueur de la Ligue des Champions.

Faivre rêve de jouer les plus grandes compétitions

Finalement, six mois plus tard, le voilà à Lyon au sein de l'OL. Dans l'un des plus grands clubs français sur la scène nationale, il n'a pas l'air de ressentir des regrets ou une quelconque frustration par rapport à son arrivée avortée à Milan. Bien au contraire, il s'est déjà bien intégré dans l'effectif rhodanien ayant vite obtenu la confiance de Peter Bosz, faisant admirer sa technique et enchaînant les bonnes prestations. Des débuts en fanfare pour un jeune homme déjà pressé à l'entendre.

#Faivre💬 : "Ce qui me rendrait heureux ? Jouer dans des grands clubs, découvrir des compétitions que je n'ai jamais jouées comme la Ligue des Champions. Je veux vraiment jouer la Coupe du Monde, l'Euro. Jouer pour son pays, c'est exceptionnel." (Amazon Music) pic.twitter.com/xBFKWvHrpC — Inside Gones (@InsideGones) February 25, 2022

Interrogé par Amazon, il n'a pas caché son envie de rapidement disputer les plus grandes compétitions de la planète football. « Ce qui me rendrait heureux ? Jouer dans des grands clubs, découvrir des compétitions que je n'ai jamais jouées comme la Ligue des Champions. Je veux vraiment jouer la Coupe du Monde, l'Euro. Jouer pour son pays, c'est exceptionnel », a t-il indiqué. Un appel du pied pour les Bleus, lui qui joue déjà avec les Bleuets. Surtout, il invite l'OL à viser plus haut en Ligue 1 et à remonter rapidement vers le podium. Une problématique que les Lyonnais avaient déjà bien en tête au moment de le recruter.