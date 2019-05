Esp : Lyon ricane, Mariano Diaz bradé par Madrid au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Liga.

Après un incroyable scénario puisqu'il était annoncé au FC Séville, avant que le Real Madrid, en quête d'un renfort offensif, rappelle à l'Olympique Lyonnais qu'il était prioritaire en cas de transfert, Mariano Diaz a retrouvé l'été dernier les Merengue. Mais ce conte de fées a vite tourné au vinaigre, l'ancien attaquant de l'OL ne donnant pas les résultats escomptés au Real Madrid et finissant par disparaître des radars. Et ce n'est pas la venue de Zinedine Zidane sur le banc d'entraîneur qui a permis au joueur de 25 ans de se relancer durablement. Et même s'il a encore quatre ans de contrat avec la Maison Blanche, Mariano Diaz va devoir une nouvelle fois dire adieu au club de ses rêves.

Selon El Pais, du côté du clan Mariano Diaz on a bien compris que la carrière madrilène de l'attaquant était en train de se terminer, le joueur n'ayant finalement jamais été une priorité du Real Madrid mais juste une opportunité lors du marché des transferts. Le média espagnol affirme que si Mariano Diaz a perdu ses illusions, c'est que le message lui a déjà été passé, les Merengue étant en quête de renforts offensifs qui seront autant de concurrents pour le joueur espagnol. L'OL regardera probablement tout cela, au cas où...