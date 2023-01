Encore 3 ans pour Aulas à l'OL, Tony Parker patiente

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En décembre dernier, John Textor mettait la main sur l'OL et Tony Parker quittait le conseil d'administration du club rhodanien. Toutefois, l'ancien basketteur n'a pas dit adieu à l'OL et il pourrait succéder à Jean-Michel Aulas dans le futur.

Avant l'arrivée de John Textor, Tony Parker avait pris du poids au sein de l'OL au point d'être une option à la succession de Jean-Michel Aulas. L'ancien basketteur a pris du recul avec la prise de pouvoir de l'homme d'affaires américain, ayant quitté le conseil d'administration de l'OL au moment du rachat en décembre dernier. Président de l'ASVEL, Parker reste lié au club de football lyonnais alors que la nouvelle arena des joueurs de basket sera achevée très prochainement. L'OL n'est plus dans son actualité immédiate mais reste quand même dans un coin de sa tête.

Parker s'entend avec Textor, le futur successeur est là

C'est d'autant plus vrai que, dans trois ans, l'OL aura sans doute besoin d'un nouveau président. A 73 ans, Jean-Michel Aulas a négocié cette durée de mandat avec John Textor lors du rachat du club. Après, il est question qu'il lâche son bébé et pourquoi pas à Tony Parker. Présent sur le plateau du Canal Sports Club, T.P a été interrogé à ce sujet. Alors qu'il s'est mis en retrait récemment, il envisage bel et bien la présidence de l'OL dans trois ans si John Textor fait appel à lui.

Tony Parker propriétaire de l'OL en 2025 après le départ d'Aulas ❓



🗨️ "Il faut voir avec John Textor comment on peut discuter" pic.twitter.com/WYSLMjbF8y — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 21, 2023

« Ben, en fait, John (Textor) il est venu avec son équipe donc il a fallu faire un certain nombre de places dans le conseil. Et, comme moi j’étais très occupé avec toutes mes activités, c’était d’un accord commun que je sorte pour qu’ils puissent faire leur truc et on verra dans trois ans quand Jean-Michel ne sera plus là. On a des très très bonnes discussions avec John, après faut voir comment on peut discuter... », a t-il indiqué. Reste à savoir ce qu'il fera dans le basket alors qu'il préside toujours l'ASVEL et qu'il ambitionnait un temps de prendre possession d'une franchise NBA. Tony Parker futur président de l'OL, encore président de l'ASVEL ou peut-être patron des deux entités ? John Textor a peut-être déjà la réponse à cette question.