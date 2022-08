En L1, on est prêt à débarrasser l'OL d'un immense flop

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à l'OL en provenance du LOSC lors de l'été 2019, Youssouf Koné devait tenir le poste d'arrière gauche. Mais, ses performances n'ont jamais été à la hauteur des espérances. Prêté plusieurs fois, Koné ne sera pas retenu par l'OL et la L1 compte bien en profiter.

Si un joueur devait symboliser les relations commerciales entre l'OL et le LOSC, lesquelles ne profitent que rarement aux Lyonnais, ce serait lui. Youssouf Koné fait partie des plus grands flops ayant quitté la capitale des Flandres pour celle des Gaules. Après une belle saison sur le côté gauche de la défense lilloise et une deuxième place en Ligue 1, il avait débarqué dans le Rhône en 2019 contre 9 millions d'euros. Rapidement, il s'est retrouvé en situation d'échec peinant à montrer ses qualités offensives et défensives avant de céder sa place à Maxwel Cornet, pourtant attaquant.

Troyes et un autre club de L1 veulent Youssouf Koné

Depuis, il a erré de prêts en prêts aux quatre coins de l'Europe. Il est allé à Elche en Espagne puis Hatayspor en Turquie avant de rejoindre Troyes la saison passée. Cette dernière expérience ne fut pas trop mauvaise pour le Malien, lequel a disputé 21 matches de Ligue 1. Cela pourrait bien l'aider à rebondir hors de l'OL. En effet, comme le révèle le journal L'Equipe, la direction sportive lyonnaise a indiqué à Koné son intention de se séparer de lui au plus vite. Et, cela risque d'aller vite puisque le latéral plaît en Ligue 1.

Selon L’Équipe, l’#OL discute avec deux clubs dont Troyes pour Youssouf Koné 🇲🇱 !



L'ESTAC notamment est prêt à l'accueillir de nouveau cette saison après la bonne expérience en prêt de la saison dernière. Mais, les Aubois ne sont pas seuls sur le dossier puisqu'un autre club de l'élite dont le nom n'a pas filtré veut aussi Koné. Les deux formations veulent récupérer le Malien en prêt pour la saison à venir. Si une vente plairait bien plus aux Lyonnais, cela serait quand même l'occasion de faire de la place dans la masse salariale en abandonnant une partie du généreux salaire de Koné à un autre club. Cela devrait aboutir rapidement étant donné que Youssouf Koné ne fait pas partie des plans de Peter Bosz, lequel bouche tout horizon d'avenir pour le Malien à l'OL.