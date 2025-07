Empiler les recrues pour 0 euro, l’OL tente le pari

Dans : OL.

Maintenu en Ligue 1 par la commission d’appel de la DNCG mercredi, l’Olympique Lyonnais peut se concentrer sur la construction de son effectif pour la saison prochaine. Toujours sous pression, les dirigeants devront renforcer l’équipe avec des coups astucieux.

L’Olympique Lyonnais n’a pas dit adieu à ses ambitions. Après sa victoire auprès de la commission d’appel de la DNCG, le club maintenu en Ligue 1 doit continuer à se serrer la ceinture, tout en conservant des objectifs plutôt élevés. « Notre but reste l'Europe, on veut jouer dans les compétitions européennes, annonçait le directeur général Michael Gerlinger en conférence de presse. On va trouver les moyens pour se battre, comme la saison dernière. On veut refaire cette bataille pour l'Europe la saison prochaine. »

De nombreux prêts attendus

La tâche ne sera pas simple étant donné que la direction devra probablement se séparer de joueurs bien rémunérés comme Nemanja Matic, Jordan Veretout et Corentin Tolisso. Il faut également s’attendre aux départs d’éléments de valeur à l’image de Malick Fofana, Georges Mikautadze ou Lucas Perri. Bien évidemment, ces potentielles sorties seraient compensées par le directeur sportif Matthieu Louis-Jean. « Il aura peut-être plus de liberté désormais, lui qui était jusque-là très mobilisé par le Brésil et les États-Unis avec John Textor », prédit un connaisseur du marché contacté par Le Progrès.

« Cette saison, je pense que l’OL va se faire prêter des joueurs, tout en essayant de vendre, a-t-il ajouté. Mais quoi qu’il arrive, il faudra conserver des cadres. N’oublions pas que l’Olympique Lyonnais reste un club attractif, capable de faire venir de bons joueurs. Et même si le club ne fait qu’un seul tour en Coupe d’Europe cette année, ce n’est pas grave : c’est une saison de reconstruction. Et pour ça, je pense qu’il faut des Lyonnais, du savoir-faire au niveau de la formation. Pour le reste, l’OL sait faire. Sinon, le club restera sans âme… Et le stade ne servira plus qu’à accueillir des concerts ! » Pour assurer le spectacle au Groupama Stadium, le coach Paulo Fonseca aura besoin d'un équilibre entre la jeunesse et l'expérience.