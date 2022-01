Emerson reste à l'OL, Chelsea tient son renfort !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le bras de fer entre Lyon et Chelsea est peut-être proche de se terminer. En effet, devant le refus de l'OL de céder Emerson Palmieri, les Blues sont sur le point de rapatrier le latéral brésilien Kenedy.

Le 26 décembre dernier, Ben Chilwell quittait la pelouse d'Aston Villa et ses partenaires de Chelsea pour cause de blessure. Mais, cela était bien plus qu'un simple accroc pour le latéral gauche qui apprenait quelques jours plus tard qu'il devait être opéré et manquer la suite de la saison. Un coup dur pour le joueur mais surtout pour Thomas Tuchel et son système de jeu à trois défenseurs centraux. Une course contre la montre a alors débuté pour le remplacer mais cela tourne au fiasco. Lucas Digne, le latéral français d'Everton, était convoité mais il va signer à Aston Villa. L'autre option était de mettre fin au prêt d'Emerson à l'OL mais le club rhodanien s'oppose fermement à cette possibilité.

Le dossier Emerson se complique, Chelsea mise sur Kenedy

Les Blues ont tout tenté pour convaincre l'OL, y compris offrir une indemnité aux Lyonnais pour reprendre l'international italien. Mais, le club du président Jean-Michel Aulas reste campé sur ses positions et oblige Chelsea a trouvé une troisième solution de remplacement. C'est finalement encore du côté de leurs prêts que les Londoniens peuvent trouver une porte de sortie.

Kenedy loan to Flamengo will be cancelled. He’s coming back to Chelsea immediately - possible new loan for Brazilian winger, Thomas Tuchel will decide soon together with the board. 🔵🇧🇷 #CFC



Kenedy will be back in London in the next hours as per @soyyleticia. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2022

Comme le rapporte le journal anglais The Sun, Thomas Tuchel compte mettre fin au prêt du latéral brésilien Kenedy à Flamengo. Une information confirmée par Fabrizio Romano sur Twitter. « Le prêt de Kenedy à Flamengo sera annulé. Il revient immédiatement à Chelsea - nouveau prêt possible pour l'ailier brésilien, Thomas Tuchel décidera bientôt avec le conseil d'administration. Kenedy sera de retour à Londres dans les prochaines heures selon @soyyleticia », a t-il publié. Kenedy est arrivé chez les Blues depuis le club brésilien de Fluminense en 2015. Peu utilisé, il n'a disputé que 27 matches en six ans, accumulant les prêts dans cette période : Watford, Newcastle, Grenade et actuellement Flamengo avec lequel il a fait bonne impression étant finaliste de la Copa Libertadores. Son retour à Londres ferait bien sûr les affaires de l'OL qui a encore besoin des qualités d'Emerson Palmieri pour remonter au classement de Ligue 1 en 2022.