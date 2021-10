Elye Wahi parle de l'OL, une sale affaire le rattrape

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Virevoltant attaquant de Montpellier, le jeune Elye Wahi a frôlé une signature à l’Olympique Lyonnais en 2018. Mais son actualité est moins réjouissante.

Cet été, Montpellier a fait le choix de miser sur Valère Germain afin de compenser les départs d’Andy Delort à Nice et de Gaëtan Laborde au Stade Rennais. Mais les dirigeants du MHSC comptent également sur Elye Wahi pour faire oublier les deux anciens buteurs héraultais. Du haut de ses 18 ans, le jeune attaquant de Montpellier est un grand espoir de la Ligue 1 et Olivier Dall’Oglio entend bien tout mettre en œuvre pour le faire exploser au plus haut niveau. Si l'attaquant de Montpellier venait à briller parmi l’élite, l’Olympique Lyonnais pourrait avoir quelques regrets. Et pour cause, dans une interview accordée à Onze-Mondial, Elye Wahi a reconnu qu’il avait été à deux doigts de signer à l’OL en 2018 avant de finalement rejoindre le MHSC.

Des problèmes de violences pour Elye Wahi

« Je suis allé au PSG et surtout à Lyon. J’ai fait plusieurs allers-retours. J’étais tout proche de signer à l’OL. Et là, Montpellier est arrivé. Monsieur De Taddeo (directeur de la formation) avait quitté Caen pour le MHSC. Du coup, il a appelé ma mère et lui a dit : « J’aimerais bien vous rencontrer au sujet d’Elye ». On a été là-bas et on a signé. Ça s’est joué entre Montpellier et Lyon. Les autres clubs étaient refroidis par l’histoire de Caen. Ça m’a suivi. Par exemple, Rennes était réticent » a lancé Elye Wahi, viré du centre de formation du Stade Malherbe de Caen en 2018 mais qui a réussi à rebondir en signant dans un club stable de Ligue 1.

Une plainte a été déposée par une jeune femme contre Elye Wahi, joueur de Montpellier et international jeune français, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail.



Elle explique avoir été frappé par le joueur (coup de poing dans le nez) à la sortie d'une discothèque — Romain Molina (@Romain_Molina) October 7, 2021

A Caen, il avait été recalé du centre de formation après des actes de violence, alors qu'une plainte est également en cours contre lui pour des faits de violence à Montpellier au début de ce mois d'octobre. Selon le journaliste Romain Molina, le joueur aurait eu une violente dispute avec une femme à la sortie d'une boite de nuit, frappant la personne au visage et l'obligeant à aller aux urgences. Des faits qui pourraient ternir son début de carrière, souvent prometteur sur le plan sportif. Le natif de Courcouronnes doit désormais trouver la bonne carburation avec le MHSC afin de se montrer décisif, ce qu’il n’a pas encore réussi à faire cette saison malgré 8 apparitions sous les couleurs du club de la Paillade.