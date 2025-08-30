EL ‍: L'OL commencera aux Pays-Bas, le PAOK pour finir

EL : L'OL commencera aux Pays-Bas, le PAOK pour finir

Par Mehdi Lunay

Le calendrier de la Ligue Europa a été dévoilé par l'UEFA ce samedi soir. L'Olympique Lyonnais débutera sa campagne le jeudi 25 septembre à Utrecht (21h). L'OL enchaînera la semaine suivante contre Salzbourg au Groupama Stadium. Le choc au Betis Séville est prévu pour la 4e journée, le jeudi 6 novembre 21h. Les Lyonnais concluront leur phase de Ligue en janvier avec un déplacement aux Young Boys puis par la réception du PAOK.

Calendrier de Lyon en Ligue Europa (phase de ligue) :
jeudi 25 septembre (21h) : FC Utrecht-OL
jeudi 2 octobre (21h) : OL-Salzbourg
jeudi 23 octobre (18h45) : OL-FC Bâle
jeudi 6 novembre (21h) : Betis Séville-OL
jeudi 27 novembre (21h): Maccabi Tel Aviv-OL
jeudi 11 décembre (21h) : OL-Go Ahead Eagles
jeudi 22 janvier (18h45) : Young Boys-OL
jeudi 29 janvier (21h) : OL-PAOK

 