El Arouch au placard, l’OL accuse Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Décrit comme le plus grand espoir de l’Olympique Lyonnais, Mohamed El Arouch n’a toujours pas disputé le moindre match avec l’équipe première. Le directeur du football Vincent Ponsot s’est expliqué sur la situation du milieu de terrain. Et selon lui, le choix n’appartient qu’à l’entraîneur Laurent Blanc.

Pour l’Olympique Lyonnais, la présentation des recrues hivernales vendredi était l’occasion de mettre les choses au clair sur plusieurs sujets. Le président Jean-Michel Aulas en a notamment profité pour défendre les décisions prises sur le marché des transferts. Et pour confirmer les ambitions élevées du club rhodanien dans les prochaines années. De son côté, Vincent Ponsot a de nouveau calmé le jeu sur Mohamed El Arouch.

L'OL compte sur El Arouch

Le milieu de 18 ans, considéré comme le plus grand espoir de l’Olympique Lyonnais, ne compte toujours aucune apparition avec l’équipe première. De quoi susciter les interrogations des observateurs, des supporters et même du principal intéressé mécontent de sa situation. Le directeur du football a donc tenté de le rassurer, tout en précisant que la direction n’était pas responsable de son utilisation.

« Mohamed El Arouch fait partie du projet du club. On l'a dit, on a même fait un communiqué de presse pour le redire, même si on passe notre temps à l'affirmer, ça n'a pas changé et ça ne changera pas, a répondu Vincent Ponsot en conférence de presse. Après, ce n’est pas nous qui décidons qui joue et qui ne joue pas. Il y a un coach pour ça. »

Voici le groupe convoqué par Laurent #Blanc pour #ESTACOL !#Jeffinho est absent pour un souci physique. Mohamed #ElArouch est absent par choix du coach. pic.twitter.com/gDRzyMFZg3 — Inside Gones (@InsideGones) February 3, 2023

« Nous, notre rôle avec Bruno (Cheyrou), par rapport au projet du club, par rapport à la stratégie du club, c'est de construire des effectifs qui correspondent à la stratégie du club, a expliqué le dirigeant. Samedi dernier, il y avait combien de joueurs formés au club sur le terrain ? Huit, voilà. Mais après, qui joue, qui s’entraîne, ça c’est le coach qui décide. » Pointé du doigt, Laurent Blanc avait convoqué Mohamed El Arouch à Ajaccio (victoire 2-0) le 29 janvier dernier. Avant de le laisser hors du groupe pour les rencontres suivantes.