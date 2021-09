EdF : Benzema a deux pères à Lyon et Madrid

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Karim Benzema fait son grand retour à Lyon, et l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France ne masque pas son plaisir de retrouver son ancien président.

Pour la première fois de sa longue carrière, Karim Benzema devrait jouer mardi soir sur la pelouse du Groupama Stadium, l’enceinte qui a succédé à Gerland pour accueillir les matchs de l’Olympique Lyonnais. Parti au Real Madrid en 2009, c’est sous le maillot de l’équipe de France que l’attaquant de 33 ans reviendra donc dans la capitale des Gaules pour fouler la pelouse du stade créé à l’initiative de Jean-Michel Aulas. Un événement qui semblait totalement improbable il y a quelques mois alors que Karim Benzema était placardisé par Didier Deschamps. Mais le sélectionneur national a changé d’avis et KB9, devenu KB19 chez les Bleus, va donc avoir ce bonheur de jouer devant ceux qui l’ont vu débuter et grandir. Se confiant dans Le Progrès à la veille de France-Finlande, Karim Benzema avoue être toujours proche de Lyon, où réside une partie de sa famille, mais également du président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.

On ira bientôt chercher l’or 🙏🏼

Fier d’avoir reçu ce titre à l’occasion des 4 buts à l’Euro2020 🇫🇷🔥



À demain…



#Nueve #Alhamdulilah #Euro2020 pic.twitter.com/GnrTxgCkhc — Karim Benzema (@Benzema) August 31, 2021

Benzema jouera devant 60 proches à Lyon

Dans le quotidien régional, l’attaquant de l’équipe de France a tenu à saluer le comportement de son ancien patron, qu’il n’hésite pas à comparer à Florentino Perez, le dirigeant du Real Madrid avec qui il a également une relation très spéciale. « Jean-Michel Aulas est un grand président. Il a toujours été correct avec moi. Il m’a toujours mis dans les meilleures conditions, m’a toujours protégé. C’est une personne que j’apprécie beaucoup (...) Florentino Perez est également un très grand président. J’apprécie les deux parce que ce sont des personnes droites (…) Y a-t-il un peu une relation de père à fils entre ces présidents et moi ? Leur relation avec moi est la même, il y a juste le langage qui change. Ce sont deux personnes qui auront la même attitude avec moi, même dans les moments difficiles. Ils ne changent pas, et ce sont des qualités que j’aime chez eux », a reconnu Karim Benzema, qui selon le quotidien régional aura près de 60 membres de sa famille et de ses proches dans les tribunes du Groupama Stadium.