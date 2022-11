Diallo s’explique, le PSG allait gâcher sa carrière

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Non retenu par le Paris Saint-Germain cet été, Abdou Diallo en a profité pour rejoindre le RB Leipzig dans le cadre d’un prêt. Deux mois plus tard, le défenseur central ne regrette absolument pas d’avoir quitté le club de la capitale où la route vers le onze de départ semblait bouchée.

Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, Abdou Diallo n’a pas accordé cet entretien au magazine So Foot pour critiquer le club francilien. Durant ses trois saisons passées dans la capitale, le défenseur central a aussi vécu de bons moments. « A Paris, j’ai joué de beaux matchs, j’ai fait de belles performances et j’ai aussi participé aux deux meilleures campagnes de Ligue des Champions de l’histoire du club, a rappelé le joueur prêté au RB Leipzig. C’est une fierté et un honneur. »

Les bons souvenirs de Diallo

« Il y a quelques matchs qui restent : celui contre Barcelone, le Final 8, cette folie contre Dortmund juste avant le Covid, a-t-il énuméré. Je suis rempli de gratitude d’avoir pu vivre de telles choses. » Mais il en fallait plus pour combler Abdou Diallo, qui n’est jamais parvenu à s’imposer. Et le départ de Mauricio Pochettino n’avait pas changé sa situation puisque le nouveau coach Christophe Galtier ne comptait pas l’intégrer à son équipe type. Au contraire, le technicien arrivé en provenance de Nice lui a clairement ouvert la porte de sortie. Avant la Coupe du monde et les plus belles années de sa carrière, l’international sénégalais s’était donc empressé de faire ses valises.

« Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge, a confié l’ancien Monégasque. J’avais besoin d’un nouvel élan, avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à cœur. Et puis il y a l’âge, aussi : j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années, et je n’ai pas envie de les gâcher. » A Leipzig, Abdou Diallo n’est pas un titulaire indiscutable mais son temps de jeu a suffi pour convaincre le sélectionneur Aliou Cissé.