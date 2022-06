Destination Turquie, l'OL a trouvé un milieu de terrain !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL compte bien se montrer ambitieux cet été sur le marché des transferts. Le board rhodanien a quelques vues sur l'international slovène Miha Zajc.

L'été qui s'annonce sera particulièrement mouvementé à l'OL. Les Gones vont en effet voir de grands changements avoir lieu en interne. Selon les informations de L'Equipe, John Textor, dont la fortune est estimée à 3 milliards de dollars depuis la vente de sa dernière société, a été officiellement présenté au conseil d'administration de l'OL ces dernières heures. L'Etasunien deviendra actionnaire majoritaire du club en rachetant les parts de Pathé et d'IDG, en plus d'une partie de celle de Jean-Michel Aulas. Une arrivée accompagnée d'un investissement immédiat de 90 millions d'euros pour augmenter le capital de l'OL. De quoi rassurer les Gones et leurs fans, qui espèrent désormais voir un mercato estival détonnant. A ce sujet, l'OL prospecte un peu partout en Europe et aurait flashé sur Miha Zajc.

L'OL regarde du côté de Fenerbahce pour renforcer son milieu de terrain

Bonne fête à tous les Papas ! ❤💙#FetedesPeres pic.twitter.com/0xH0Uub5Mv — Olympique Lyonnais (@OL) June 19, 2022

Le média turc Fanatik annonce que l'international slovène est dans les petits papiers du board lyonnais pour être recruté dans les prochaines semaines. Milieu de terrain de 27 ans, le joueur de Fenerbahce est un footballeur très complet. Généreux dans l'effort, technique et capable de marquer des buts, Zajc est une valeur sûre à son poste du championnat turc. La saison passée toutes compétitions confondues, il aura pris part à 41 rencontres pour 9 buts marqués et 2 passes décisives. Il présente également l'avantage d'être en fin de contrat en 2023. Une somme aux alentours des 5 millions d'euros suffirait à convaincre Fenerbahce de le lâcher. Un transfert à moindre prix pour venir renforcer un secteur de jeu qui sera amputé la saison prochaine de Tanguy Ndombélé et de probablement Houssem Aouar. Mais l'OL ne sera pas seul dans ce dossier puisque des clubs italiens sont aussi sur les rangs. Il s'agit de Bologne, de la Fiorentina, de Cagliari, du Genoa et d'Empoli. Deux dernières équipes citées que Zajc connaît bien pour y avoir déjà évolué. Zajc n'est pas le seul milieu 'offensif' à être pisté par l'OL puisque Takumi Minamino plaît aussi au club de Jean-Michel Aulas. Un Jean-Michel Aulas qui restera PDG du club rhodanien ces prochaines années, pendant une durée non connue malgré l'arrivée du nouvel actionnaire John Textor.