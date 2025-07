Des ventes à gogo cet été, l’OL confirme

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a été sauvé par la DNCG ce mercredi mais pour rester dans les clous financièrement, le club rhodanien va maintenant devoir être très rigoureux. Plusieurs ventes de joueurs seront indispensables cet été.

L’avenir de l’Olympique Lyonnais va continuer de s’écrire en Ligue 1. Malgré une décision défavorable le 24 juin dernier, le club rhodanien a été maintenu ce mercredi dans l’élite par la commission d’appel de la DNCG après l’examen de Michele Kang et du directeur général Michael Gerlinger. Une excellente nouvelle pour l’OL, qui ne doit plus s’attendre cependant à jouer les premiers rôles, tout du moins pas à court terme. Car pour rester dans les clous financièrement, l’OL -qui a été sanctionné d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts- va devoir se serrer la ceinture. Les départs de plusieurs joueurs seront notamment indispensables, à l’heure où les potentiels départs de Mikautadze, Perri ou encore Fofana sont régulièrement évoqués.

L'OL confirme qu'il va falloir se serrer la ceinture

Présent face à la presse au côté de sa patronne Michele Kang, le directeur général Michael Gerlinger a confirmé que l’OL allait être contraint de vendre cet été. « Ce n'est pas un plan d'austérité, c'est un plan de discipline financière. La décision de la commission d'appel confirme qu'on va jouer en Ligue 1 avec le plan budgétaire qu'on a soumis. On va analyser avec l'équipe sportive l'impact du budget qu'on a soumis à la commission d'appel. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements, mais on va analyser ça dans les prochains jours. Il y a des cessions de joueurs dans le budget, comme tous les ans dans tous les clubs. On a légèrement adapté le plan sportif dans le budget qu'on a soumis le 24 juin » a confirmé le directeur général de l’Olympique Lyonnais face à la presse.

La question est maintenant de savoir si tous les joueurs à forte valeur marchande devront être cédés par l’OL cet été, ou si Michele Kang et Michael Gerlinger pourront se payer le luxe de conserver certains des meilleurs joueurs de l’effectif de Paulo Fonseca.