Des stars à l’OL, Cheyrou s’est ramassé

Par Eric Bethsy

Critiqué pour son travail, Bruno Cheyrou comptait répondre en attirant de grands noms à l’Olympique Lyonnais. Le responsable du recrutement comptait impressionner ses supérieurs cet été. Mais le propriétaire John Textor ne lui a pas laissé le temps de creuser ses pistes ambitieuses, ou plutôt vouées à l’échec.

Bruno Cheyrou est désormais fixé. Dans un récent entretien accordé au journal L’Equipe, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor a assuré que le responsable du recrutement ne serait pas licencié. Le dirigeant devra simplement changer de poste et intégrer la société Eagle Football. Ce n’est sans doute pas le scénario espéré par le principal intéressé qui, grâce à l’ancien président Jean-Michel Aulas, pouvait prétendre au poste de directeur sportif.

Exclu 🚨: avant d'être écarté de la cellule de recrutement, Bruno Cheyrou travaillait sur une liste de joueurs libres qu'il ciblait pour l'OL.

▪️ Roberto Firmino (Liverpool)

▪️ Chris Smalling (AS Roma)

▪️ Daichi Kamada et Evan Ndicka (Francfort)

Très critiqué pour son recrutement, et avec cette promotion en ligne de mire, Bruno Cheyrou avait donc pour objectif de frapper fort cet été. Le recruteur avait effectivement préparé une short-list composé de grands noms en fin de contrat. Selon les informations de Foot Mercato, le dirigeant se voyait réussir le gros coup Roberto Firmino !

Cheyrou trop ambitieux

L’attaquant s’apprête à quitter Liverpool et Bruno Cheyrou se pensait capable de l’attirer, et de l’associer à Alexandre Lacazette pour une attaque redoutable. Finalement, le Brésilien devrait s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Quant à l’entrejeu, le responsable du recrutement avait coché les noms de Daichi Kamada, parti pour quitter Francfort en direction du Milan AC, et de Youri Tielemans, non conservé par Leicester City.

Enfin, pour la charnière centrale, Bruno Cheyrou avait pensé au Français Evan Ndicka, également en fin de contrat à Francfort, et à l’Anglais Chris Smalling, cadre de José Mourinho à la Roma. Autant dire que le recruteur lyonnais s’était montré ambitieux, sans doute un peu trop. A croire que ses plans n’ont pas convaincu la nouvelle direction qui devrait nommer Matthieu Louis-Jean à son poste.