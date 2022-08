Des Lyonnais à l'OL, le plan d'Aulas fonctionne

Dans : OL.

Par Marc Verti

Cette saison, la direction de l'OL a choisi de remettre en place la stratégie de l'ADN au centre du projet. Une stratégie visiblement payante pour les supporters.

Avec les retours de Lacazette et Tolisso ainsi que les prolongations de contrat de Caqueret, Lopes et Cherki, l'OL a envoyé un message fort à ses supporters. Les anciennes gloires du club sont de retour pour aider le club à remonter la pente en Ligue 1, et se qualifier pour la Ligue des Champions. Avec 2 victoires sur les deux premiers matchs de la saison, Lyon démarre bien son exercice 2022/2023 en championnat. Les fans sont visiblement emballés par cette nouvelle équipe rhodanienne. La preuve, 48 000 personnes étaient présentes au stade contre Troyes et 44 000 contre Ajaccio. Le douzième homme pousse les Lyonnais, et cela se ressent sur le terrain. Malgré le fait que l'OL ne dispute pas de coupe d'Europe cette année, de nombreux supporters des Gones se sont mobilisés cet été pour mettre l'ambiance au Groupama Stadium durant cette saison.

L'ADN OL de Bosz séduit les fans

Cet été, c'est la traditionnelle campagne d'abonnement des clubs qui a commencé. Si l'OL craignait de voir une baisse des chiffres par rapport à l'année dernière à cause de l'absence de coupe d'Europe, les supporters ont envoyé un message fort à la direction en s'inscrivant en masse pour les rencontres de Lyon. Selon les informations de l'Equipe, l'OL a déjà enregistré 20 200 abonnés pour la saison 2022/2023 en Ligue 1. Un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente, alors que la campagne d'abonnement n'est toujours pas terminée. Le retour de l'ADN OL qui a fait le bonheur du club au milieu des années 2000 ne laisse pas indifférent les supporters de l'Olympique Lyonnais. Peter Bosz semble avoir enfin conquis le cœur de ses fans après une première année très délicate.