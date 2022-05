Des joueurs insupportables, l'OL a bien changé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La saison de l’OL a été décevante sur le plan sportif mais également en dehors du rectangle vert avec de nombreux incidents en tribunes.

Samedi soir à l’occasion de la réception de Nantes, le Groupama Stadium va accueillir un match de l’Olympique Lyonnais pour la dernière fois de la saison. Une dernière occasion pour les supporters de l’OL d’encourager les joueurs… ou de faire passer des messages de mécontentement. Et pour cause, cette saison aura été périlleuse dans les travées du Groupama Stadium, où les incidents et les contestations se sont multipliées. Est-on arrivé à un point de non-retour entre l’OL et ses supporters ? Le thème a été abordé dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones du site Olympique et Lyonnais. Invité à cette occasion, Cédric, président de Kop Virage Nord, a confirmé qu’une fracture était réelle entre les joueurs de l’OL et les supporters à Lyon, cette saison plus que jamais.

Un divorce évident entre les supporters et les joueurs

« Le rapport humain n’est plus là et ça a créé des tensions qu’on n’avait pas dans le passé. Avec le président, on a la chance de pouvoir échanger régulièrement avec lui et quand il y a des incidents, il a le courage de venir défendre ses joueurs ou ses positions et c’est quelque chose qu’on lui reconnait bien volontiers. Contre Montpellier, ça a été un discours à chaud et c’est prévu qu’on fasse le bilan avec lui à la fin de saison à froid après avoir pris du recul » a lancé le président du Kop Virage Nord. Capo historique des Bad Gones, Joahn est dans le même état d’esprit, preuve que les supporters de l’OL se rejoignent en grande majorité sur ce sujet.

« Quand il se passe l’affaire Toko, il n’y a aucun échange en amont ou en aval entre les supporters et le joueur. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, d’avoir voulu déclencher des réunions avec les joueurs pour échanger sur ce qui nous plait ou pas, sur ce qui leur plait ou non parce qu’il faut aussi se positionner de leur côté pour savoir ce qui leur plait dans le stade. Mais ça fait des années que ça n’existe plus » regrette le supporter lyonnais, pour qui le divorce est bien réel entre le public et les joueurs de Peter Bosz. Un réel problème à vite régler pour Jean-Michel Aulas avant que la situation ne s’enlise davantage dans les semaines et les mois à venir. Le président de l'OL sera bien là aux réunions pour essayer de calmer les supporters, mais cela fait bien longtemps que les joueurs, dans quasiment tous les clubs, ne répondent plus aux convocations des supporters.