Depay à l'OL, un coup de téléphone change tout

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu à Barcelone, où son aventure tourne au vinaigre, Memphis Depay pourrait se refaire la cerise à l’OL.

A l’occasion de la conférence de presse de présentation de Tanguy Ndombele, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont ouvert la porte aux retours de plusieurs anciens du club. Maxime Gonalons, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso seront accueillis à bras ouverts par le président Jean-Michel Aulas s’ils veulent revenir. Le cas de Memphis Depay n’a en revanche pas été publiquement abordé par le patron des Gones. Il semblerait pourtant que l’international néerlandais du Barça soit dans le viseur de l’OL. En grande difficulté à Barcelone, où il a commencé la saison en fanfare avant de marquer le pas au point de devenir un remplaçant aux yeux de Xavi, l’ancien capitaine de Lyon ne serait pas contre un retour dans la capitale des Gaules afin de se relancer cet été à six mois de la Coupe du monde au Qatar.

Contact établi entre l'OL et le clan Depay ?

Good start of the week 💪🏽 pic.twitter.com/YGz1QU4T4L — Memphis Depay (@Memphis) February 14, 2022

Et selon les informations de Todo Fichajes, ce qui n’était qu’une rumeur pourrait se concrétiser puisque l’agent de Memphis Depay aurait eu un contact direct au téléphone avec les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Pour l’heure, on ne sait pas si c’est Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou ou carrément Jean-Michel Aulas qui a échangé avec les proches de Depay, mais un rapprochement évident se confirme. Un temps fermé à l’idée de revenir en arrière en signant son retour à l’OL, celui qui a inscrit 179 buts sous les couleurs rhodaniennes est maintenant ouvert à toutes les possibilités. Il faudra néanmoins se méfier dans ce dossier de la concurrence de l’Inter Milan et de la Juventus Turin, qui avaient manifesté leur intérêt pour Depay avant que le buteur néerlandais rejoigne le FC Barcelone au moment de son départ de Lyon. Les deux cadors de la Série A surveillent toujours Memphis mais n’en font, pour l’instant, pas une priorité.