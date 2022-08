OL : Dembélé reçoit une offre, Lyon hausse le ton

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Moussa Dembélé fait partie des joueurs susceptibles de quitter l'OL d'ici la fin du mercato estival. L'attaquant des Gones pèse le pour et le contre.

L'OL a pour le moment réalisé un très joli mercato. Les Rhodaniens ont réussi la performance de rapatrier Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. En plus des deux joueurs formés à l'OL, les Gones ont récupéré Nicolas Tagliafico et Johann Lepenant. Et les arrivées ne sont probablement pas bouclées, Peter Bosz espérant toujours la venue d'un numéro 6. Le coach de l'OL sait que des départs importants sont encore possibles, avec des joueurs comme Houssem Aouar, Jérôme Boateng, Lucas Paqueta ou encore Moussa Dembélé qui sont sollicités. Le dernier cité, en fin de contrat en 2023, est poussé vers la sortie par Bruno Cheyrou et sa direction, qui ne souhaitent plus voir des joueurs partir en fin de bail.

Dembélé, le choix du roi

Moussa #Dembele a reçu une proposition de prolongation de contrat !



Le joueur, très convoité en Europe, souhaite se laisser le temps d’évaluer toutes ses options. #Dembele étudie sérieusement cette proposition mais il veut savoir comment il sera utilisé. (Foot Mercato) pic.twitter.com/rko7N9byn0 — Inside Gones (@InsideGones) August 15, 2022

Raison pour laquelle Moussa Dembélé pourrait aussi prochainement prolonger son contrat. Avec le joli mercato réalisé cet été, l'OL veut logiquement un retour sur investissement en cas de départs de ses joueurs. Pour le moment, selon les informations de Foot Mercato, Dembélé prend le temps de la réflexion. Car il ne manque pas de courtisans. En Turquie, le Galatasaray lui a déjà fait une offre, avec un salaire de 5 millions d'euros à la clé. En Espagne, du côté de l'Atlético, club dans lequel il a récemment été prêté, l'attaquant des Gones garde aussi une belle cote. Idem en Angleterre. Fulham, Wolverhampton, Nottingham Forest et Everton ont montré de l'intérêt pour Dembélé. Le joueur de 26 ans a donc l'embarras du choix. Mais ses demandes ne sont pas seulement économiques. Dembélé veut faire partie d'un vrai projet sportif. En cas de prolongation à l'OL, qui vient de lui faire une offre ferme, il surveillera avec attention le rôle qui lui sera proposé. Les Gones savent donc à quoi s'en tenir. Pour le moment, c'est bien Dembélé qui a la maîtrise de la situation. S'il fait peu parler de lui jusqu'à présent, l'ancien du Celtic animera très certainement le marché dans les prochains jours.