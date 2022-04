Dembélé exige que l'OL vire des supporters du stade

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La probante victoire de Lyon contre Montpellier (5-2) n'a pas empêché un gros clash entre certains supporters et Karl Toko Ekambi. Pour Moussa Dembélé, l'OL doit faire le ménage dans ses tribunes.

L’Olympique Lyonnais n’a pas abdiqué dans la course à une place européenne, mais c’est dans un climat très spécial que la formation de Peter Bosz a pris trois points précieux face à une formation montpelliéraine à la dérive. Mais de cette rencontre disputée sous un déluge permanent, on ne retiendra surtout que cette fin de match surréaliste avec des supporters insultant et sifflant Karl Toko Ekambi, tandis que d’autres fans s’en prenaient eux à ceux qui conspuaient l’attaquant camerounais. Une situation ubuesque et qui confirmait la rupture entre les Bad Gones et les joueurs lyonnais, et même la direction du club rhodanien.

Cela s’est confirmé dans la foulée du coup de sifflet final, puisque Jean-Michel Aulas a clairement fait savoir qu’il était prêt à jeter l’éponge tant cette saison certains supporters lui ont pourri la vie : OL-OM, la disqualification en Coupe de France… Mais le patron de l’Olympique Lyonnais n’était pas le seul à être au taquet.

Les supporters de Lyon ont fait perdre des points à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karl Toko-Ekambi (@karltokoekambi)

Auteur d’un doublé contre Montpellier, Moussa Dembélé est lui aussi venu dire tout le mal qu’il pensait de cette ambiance calamiteuse dans les tribunes du Groupama Stadium et uniquement du Groupama Stadium, les supporters de l’OL étant interdits de déplacement jusqu’à la fin de saison. « Ils nous ont motivés, aussi mais ils ont beaucoup porté préjudice cette saison. Je parle de la Coupe de France, ils nous ont fait perdre des points et c'est sûr que c'est décevant d'avoir des actes comme ça sur un terrain de foot. Évidemment, c’est une minorité et il ne faut pas généraliser, mais ce qui est sûr c’est qu'elle n'a rien à faire dans les stades tout simplement (...) Il y a de bons et de mauvais supporters. Il y en a qui prenne cela plus à coeur et ils oublient des fois que ce n'est que du football. Il faut juste qu'ils continuent à nous supporter pour la fin de saison et nous on va faire tout notre possible pour accrocher cette place européenne », a confié l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, visiblement très agacé de voir un de ses coéquipiers payer à lui seul des divergences avec des supporters. Tandis qu'Anthony Lopes a apporté son soutien à l'international camerounais via Instagram, Karl Toko Ekambi a lui remercié « les vrais supporters de l’OL. »