Crise totale à l'OL, la valeur de l'effectif s'écroule

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL connaitra bientôt son sort mais c'est bien l'inquiétude qui est présente dans la cité rhodanienne. D'ailleurs, pas mal de joueurs phares de l'effectif lyonnais pourraient encore quitter le club.

L'OL a encore quelques heures pour sauver sa peau et trouver les 200 millions d'euros demandés par la DNCG. La direction lyonnaise pourrait tabler sur des ventes importantes. Déjà, Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Nicolas Tagliafico ont quitté le navire. Ils pourraient être rapidement suivis par Lucas Perri, Malick Fofana, Corentin Tolisso ou encore Georges Mikautadze. La situation est telle que l'Olympique Lyonnais a vu la valeur globale de son effectif diminuer drastiquement ces dernières semaines.

L'OL ne fait plus partie de la cour des grands

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Comme rapporté par Olympique Lyonnais, et à la vue des données de Transfermarkt, l'Olympique Lyonnais ne ne fait en effet plus partie des cinq effectifs avec la plus grande valeur marchande de Ligue 1. Le PSG est premier avec 1,12 milliard d'euros, suivi de de l'AS Monaco (415,7 millions), l'Olympique de Marseille (329,1 millions), le LOSC (264,6 millions), l'OGC Nice (203,1 millions), le Stade Rennais (202 millions), le RC Strasbourg (198,9 millions) puis enfin L'OL avec 180,9 millions d'euros. Un déclassement plutôt logique et qui pourrait se retranscrire sur le terrain si les Gones parvenaient à rester en Ligue 1 la saison prochaine. Car difficile de penser que les Lyonnais pourraient remplacer tous les départs avec des joueurs aussi forts qualitativement. Pour rappel, l'appel de l'OL aura lieu le 10 juillet prochain. La tension est totale dans le Rhône et un nouveau monument du football français pourrait bien quitter l'élite du football français.