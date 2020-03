Coronavirus : L’OL offre 300 000 euros pour lutter contre le Covid-19

Dans : OL.

Alors que tout le football français est à l’arrêt depuis le week-end dernier, et la suspension des compétitions à cause du coronavirus, l’Olympique Lyonnais a décidé de faire un joli geste.

Comme toutes les entreprises de France, l’OL a été contraint de prendre des mesures fortes avec ses salariés. Depuis quelques jours, les joueurs sont par exemple au chômage partiel, alors que certains membres de l'administratif sont en télétravail. Et même si le club de Lyon va perdre de l’argent au cours des prochaines semaines, la formation de Jean-Michel Aulas a quand même tenu à sortir un chèque de 300 000 euros pour venir en aide aux personnes impliquées dans la crise sanitaire actuelle.

« L’Olympique Lyonnais a souhaité apporter son soutien à tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre cette pandémie qui frappe aujourd’hui la France. L’Olympique Lyonnais a ainsi décidé par l’intermédiaire de sa Fondation, d’affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme globale de 300 000 euros qui sera répartie sur deux axes essentiels. 100 000 euros pour financer via la Fondation Hospices Civils de Lyon (HCL), les deux projets de recherche clinique menés par les équipes de médecins chercheurs des Hospices Civils de Lyon. Et 200 000 euros pour répondre aux besoins d’urgence de notre territoire (matériel et équipements pour l’Hôpital, aide aux plus démunis). L’Olympique Lyonnais rappelle l’impérieuse nécessité de respecter toutes les directives édictées pour limiter au mieux la propagation de ce virus et il apporte son soutien à l’ensemble du personnel de santé qu’il souhaite aider comme il en a besoin », a lancé l’OL dans un communiqué. En lien avec la Préfecture du Rhône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le club des Gones va donc apporter sa contribution pour lutter contre le Covid-19. Un acte généreux qui pourrait faire des émules au sein du football français.