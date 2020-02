Coronavirus : Des supporters de la Juventus à Lyon ? Des doutes

Dans : OL.

La Serie A a été lourdement impactée par l'épidémie de coronavirus qui se propage rapidement en Italie, et désormais on évoque la possibilité que les prochaines journées de championnat se jouent à huis clos. Mais la question se pose désormais de savoir si les milliers de supporters attendus mercredi à Lyon pour le match OL-Juventus en Ligue des champions seront autorisés à faire le déplacement. Dimanche, la Vieille Dame a décidé de fermer les portes de son musée afin d'éviter les problèmes, car le Piémont est touché par ce souci sanitaire majeur.

Interrogé par L'Equipe, Jean-Michel Aulas et l'UEFA ont précisé que pour l'instant rien n'avait été décidé et que le déplacement des fans de la Juventus était toujours autorisé. Mais la situation pourrait évoluer ce lundi, les différentes parties impliquées dans ce dossier étant en contact permanent afin de coller au plus près avec les décisions qui peuvent également être prises par le gouvernement italien.