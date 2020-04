Coronavirus : Aulas met le Groupama Stadium à disposition

Dans : OL.

A l’instar de l’OM et de plusieurs clubs à travers l’Europe, l’Olympique Lyonnais a mis l’enceinte du Groupama Stadium à disposition des autorités sanitaires dans la lutte contre le coronavirus.

Ce mardi, Le Progrès informe qu’au cours des discussions avec les acteurs de la santé du département du Rhône, Jean-Michel Aulas a proposé de mettre à disposition le Groupama Stadium, évidemment totalement inutilisé en cette période de confinement. « L’épidémie va durer et on a ces lieux vides pour cause de confinement. Pour le moment, on nous a répondu qu’heureusement, on n’en était pas là… » a toutefois indiqué Maëlle Trarieux, la déléguée générale d’OL-Fondation. Pour l’heure, les couloirs et les parkings du Groupama Stadium resteront donc vides mais si la situation venait malheureusement à s’aggraver dans les prochains jours, alors l’enceinte de l’Olympique Lyonnais pourrait être réquisitionnée.