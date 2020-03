Coronavirus : A l'OL, Rudi Garcia ne rigole pas avec les jeunes

Dans : OL.

En prenant la parole devant les Français ce jeudi soir, Emmanuel Macron a bien fait comprendre que l’épidémie de Coronavirus ne faisait que commencer en France, et qu’un pic de contamination allait être prochainement atteint.

Des mesures ont été prises pour retarder et atténuer ce fameux pic, mais son côté inévitable paralyse tout le pays. L’ensemble des compétitions sportives a été ainsi arrêté, pour une durée indéterminée. Même si cela parait bien évidemment secondaire à côté d’une épidémie, c’est un moment assez particulier que Rudi Garcia aimerait voir se terminer le plus vite possible. A l’OL, toutes les précautions ont été prises, surtout qu’un match face à la Juventus a eu lieu il y a quelques semaines, même si l’entraineur lyonnais a tenu à sensibiliser les plus jeunes joueurs, pas forcément les plus attentifs ou les plus prudents.



« On ne peut être que d’accord sur le fait qu’il y ait une harmonie de tous les sports nationaux et internationaux, sur le fait qu’il faut suspendre toutes les compétitions pour laisser voir le pic de contagion. J’espère qu’il arrivera le plus vite possible. On verra dès qu’on pourra se remettre sur les terrains pour jouer mais pour cela on est obligés de s’entraîner et de se préparer mais tant qu’on n’a pas de date en vue, ce n’est pas si simple que cela. C’est un moment très compliqué, pas que pour nous mais pour tout le monde. Le docteur a donné un thermomètre à chacun. Les joueurs et le staff doivent prendre leur température deux fois par jour. A la moindre alerte, on va informer notre secteur médical. On a donné des gels hydro-alcooliques à tout le monde. Le danger n’est pas palpable mais les joueurs, notamment les jeunes, doivent faire très attention à soi et aux autres », a expliqué Rudi Garcia, qui a des connaissances en Italie et en Espagne, et peut donc voir que la situation est prise très au sérieux dans toute l’Europe.