Christophe Galtier au PSG, ça fait pleurer l’OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été en début de mercato, Christophe Galtier a rejoint le PSG, un peu à la surprise générale. Une arrivée dans la capitale qui n'a pas ravi tout le monde.

Christophe Galtier a fait le grand saut cet été en rejoignant le PSG. Désireuse de lancer un nouveau projet, la direction francilienne a misé sur l'entraineur français, réputé pour être un sacré meneur d'hommes. Au PSG, Galtier réalise pour le moment de belles choses, ce qui ravit les fans du club de la capitale. Pourtant, avant de rejoindre les champions de France, Christophe Galtier était courtisé par d'autres clubs, sachant que son départ de Nice était inéluctable. Parmi les clubs intéressés, on retrouve l'OL, club dans lequel il a déjà servi en tant qu'entraineur adjoint d'Alain Perrin en 2008. A Lyon, Galtier a laissé de bons souvenirs et de nombreux rhodaniens auraient voulu le voir revenir chez les Gones. C'est notamment le cas d'Alim Ben Mabrouk, ancien joueur de l’OL et aussi ex-collaborateur de l’ASSE pour le recrutement sous l'ère Galtier.

Galtier, l'OL s'en mord les doigts

👏 Les paroles très élogieuses de Christophe Galtier envers Neymar. 🇧🇷



🗣 « J’ai découvert que Neymar était un joueur qui travaillait énormément pour l’équipe, que ça soit offensivement mais aussi dans l’envie de récupérer le ballon. » @PSG_inside pic.twitter.com/zaLpeFXjYG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 13, 2022

Lors d'un entretien accordé au Progrès, Ben Mabrouk n'a pas tari d'éloges sur les capacités de Galtier. « Quel dommage qu’il n’ait pas signé à Lyon. Il a su être discret, mais il a bien avancé sans faire de bruit. Il est d’aplomb et il défend toujours ses joueurs. Il a vraiment avancé dans sa carrière. Il est tactiquement très bon. En plus, il transmet aux joueurs la joie d’être sur un terrain. Quel dommage qu’il n’ait pas signé à Lyon la saison dernière ! À Saint-Etienne avec des effectifs moyens, il a réussi de grandes choses », a notamment indiqué l'ancien footballeur. Sur sa lancée, Alim Ben Mabrouk vantera également la reconnaissance du nouvel entraineur du PSG pour la région rhodanienne : « Christophe a évolué, mais a toujours gardé le lien avec tout le monde, avec les employés des clubs. Il n’oublie pas. J'apprécie sa passion et sa culture du foot, sa vision ». De quoi faire plaisir au principal intéressé mais également aux supporters de l'OL.