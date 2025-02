Chez le dernier, l’OL fait comme à la maison

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Une semaine après le large succès contre le Stade de Reims (4-0), l’Olympique Lyonnais va tenter d’enchaîner à Montpellier dimanche. A priori, ce n’est pas le déplacement le plus difficile pour les Gones qui ont pris l’habitude de repartir de la Mosson avec au moins un point.

Pour l’Olympique Lyonnais, cette équipe de Montpellier a tout de la victime idéale. La formation entraînée par Jean-Louis Gasset a retrouvé la dernière place du championnat après sa défaite à Strasbourg (2-0) le week-end dernier. Le moral des troupes n’est sûrement pas au mieux, d’autant que le secteur offensif a perdu deux éléments importants avec les départs d’Akor Adams au FC Séville et de Mousa Al-Tamari au Stade Rennais.

La stat encourageante pour l'OL

Ces paramètres en font un adversaire moins redoutable pour les Gones qui ont pris l’habitude de repartir de la Mosson avec au moins un point. En effet, l’Olympique Lyonnais n’a plus perdu à Montpellier depuis le revers du 15 septembre 2020 (2-1), c’était il y a plus de quatre ans. Tout porte à croire que le club rhodanien n’a pas grand-chose à craindre lors de cette 22e journée de Ligue 1. Mais ce n’est évidemment pas le discours de son entraîneur Paulo Fonseca.

OL : Paulo Fonseca rejoint Textor dans son combat https://t.co/h3BWzdhRzn — Foot01.com (@Foot01_com) February 14, 2025

« Ce sera un match difficile, a prévenu le Portugais. Il y a un mois, on a joué contre eux (victoire 1-0 arrachée en toute fin de rencontre). C’est l’un des premiers matchs de l’OL que j’ai regardés. On a vu beaucoup d'occasions chez eux lors de ce match. Ils ont très bien joué chez nous, avec de nombreuses occasions pour marquer. On a gagné à la dernière minute. On doit faire attention. Ils ont réalisé de bons résultats contre de grandes équipes. Ce sera un match difficile, car c’est une équipe très agressive et dangereuse en transition. Nous devrons donc faire attention et avoir une bonne attitude pour ce match. » Dans la course à l'Europe, une contre-performance chez la lanterne rouge passerait mal.