Cheyrou trahi, l'OL a trouvé mieux à l'OM ‍!

Par Mehdi Lunay

Restera, restera pas ? L'avenir de Bruno Cheyrou à l'OL est plus qu'incertain. Selon l'Equipe, il devrait finalement céder son poste à la tête du recrutement au profit de Mathieu Louis-Jean de l'OM. Ce dernier sera le directeur sportif officieux de l'OL.

Les supporters lyonnais veulent sa tête depuis des mois mais John Textor lui a laissé un sursis. Bruno Cheyrou est vu comme la future victime du changement d'ère à l'OL. Après le départ de Jean-Michel Aulas, personne, et surtout pas lui, n'est à l'abri chez les Gones. Il faut dire que le directeur du recrutement lyonnais n'a pas suffisamment équilibré l'effectif de l'OL pendant son mandat et que ses sorties médiatiques n'ont pas redoré son blason. Toutefois, près d'une semaine après la fin du championnat, il n'a pas encore été écarté de son poste. Certains médias évoquant même une poursuite de la collaboration avec le club lyonnais.

Mathieu Louis-Jean, le futur super recruteur de l'OL

Cependant, l'Equipe vient doucher les espoirs de Cheyrou. Selon les informations du quotidien sportif français, Bruno Cheyrou va être remplacé dans ses fonctions par Mathieu Louis-Jean. Ce dernier arrive tout droit de l'OM où il était un homme fort de la cellule de recrutement depuis 2021. Il devrait signer son contrat dans les prochains jours et obtenir un poste avec un périmètre d'action plus élargi que son prédécesseur au poste. Louis-Jean aura le dernier mot sur le choix des joueurs au mercato, le tout avec le regard de John Textor. Cela signifie qu'il n'y aura pas de directeur sportif à proprement parlé à l'OL.

Point OL

- Comme évoqué le 19/05, M.Louis-Jean va devenir le nouveau boss du recrutement avec un périmètre élargi

- Il a été préféré à R.Hammache, qui pourrait collaborer avec Eagle à l’avenir

- B.Cheyrou est écarté du cercle décisionnel de l’OL@lequipe https://t.co/7TJlgWymhQ — hugo (@hugoguillemet) June 7, 2023

Louis-Jean a été privilégié grâce aux liens qu'il entretient avec Dougie Freedman, directeur sportif de Crystal Palace et relais de Textor dans le club londonien. Freedman a travaillé avec Louis-Jean du côté de Nottingham Forest par le passé. L'actuel recruteur marseillais a été préféré à Reda Hammache, directeur sportif du Red Star et ancien scout de Monaco auprès de Luis Campos. Malheureusement pour lui, sa venue était conditionnée à celle de Mathieu Bodmer qui est finalement resté au Havre. De son côté, Bruno Cheyrou subit un camouflet, lui qui a commencé la préparation du mercato estival. Néanmoins, Textor compte encore sur lui pour la galaxie Eagle. Il devrait occuper le poste de « player advocacy », étant le lien entre les joueurs des clubs d'Eagle Football et la direction menée par John Textor. Un travail assez loin du destin sportif de l'OL, les supporters lyonnais pourront exulter.