Cheyrou remplacé par le patron du recrutement de l'OM, ça se confirme ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La révolution menée par John Textor à l'Olympique Lyonnais va continuer. Et Jean-Michel Aulas ne sera pas le seul à être contraint de vider son bureau. Bruno Cheyrou devrait être le prochain sur la liste, l'OL ayant déjà ciblé son prochain patron du recrutement.

Dans le collimateur des supporters de Lyon, qui n’ont pas réellement apprécié ses choix, et encore moins sa communication, Bruno Cheyrou va vraisemblablement quitter Lyon. Et ce n’est pas anodin. Fermement soutenu par Jean-Michel Aulas, le responsable du mercato lyonnais avait passé les tempêtes. Mais après le départ brutal de JMA, Cheyrou a bien compris que son nom était le suivant sur la liste de John Textor. L’homme d’affaires américain l’avait dit dès sa première conférence de presse, il veut que l’Olympique Lyonnais se mette au goût du jour niveau mercato. Et à priori, c'est en regardant du côté de l’Olympique de Marseille que John Textor a trouvé la perle rare. Ce mercredi, Le Progrès écrit que plusieurs sources internes à l’OL confirment que Matthieu Louis-Jean, l’actuel responsable de la cellule recrutement de l’OM, est « pressenti » pour remplacer Bruno Cheyrou.

De l'OM à l'OL, Matthieu Louis-Jean déménage

L’Olympique de Marseille nomme 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗵𝗶𝗲𝘂 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀-𝗝𝗲𝗮𝗻, responsable de la cellule de recrutement. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 26, 2021

Agé de 47 ans, Matthieu Louis-Jean a rejoint l’Olympique de Marseille en mai 2021 en tant que responsable de la cellule recrutement. A ce poste, il succédait à Pablo Longoria, à qui Frank McCourt avait décidé de confier la présidence de l’OM à la place de Jacques-Henri Eyraud. Avant de devenir responsable du recrutement, MLJ a été défenseur, portant notamment le maillot du Havre et de Nottingham Forest. Et c'est en 2007 qu'il est devenu recruteur, étant même le « 1st Team Scout - France » de Manchester United depuis 2016. Avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, il avait occupé une fonction similaire à l'OGC Nice depuis 2019.