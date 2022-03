Cheyrou est en Turquie, Lyon vise trois joueurs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est ce lundi que se dispute en Turquie le célèbre derby entre Galatasaray et Besiktas, un match auquel assiste Bruno Cheyrou. Le responsable du mercato de Lyon supervise trois joueurs.

C’est dans le climat vivifiant, du moins ce lundi, d’Istanbul qu’a débuté à 18 heures l’un des matchs les plus chauds en Europe entre Galatasaray et Besiktas. Même si les deux formations sont totalement hors sujet dans la course au titre de champion de Turquie, cette rencontre est toujours très spectaculaire. Mais ce n’est pas pour cela que Bruno Cheyrou a fait le déplacement jusqu’à Istanbul en ce début de semaine. Le patron du recrutement de l’Olympique Lyonnais a en effet été repéré par les journalistes locaux alors qu’il arrivait au Nef Stadium pour suivre ce choc de la 29e journée. Et selon le compte Twitter spécialisé @JoueurTR, l’ancien joueur est venu pour regarder en direct les performances de trois joueurs : Kerem Aktürkoglu, Ridvan Yilmaz et Ersin Destanoglu.

L'OL surveille trois joueurs en Turquie

🚨 Le chef scout de l’OL est bien arrivé au Nef Stadium !



Il va superviser 3 joueurs : Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz et Ersin Destanoğlu !



Haydi çocuklar 🤝❤️ pic.twitter.com/VECbTFBgD3 — Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) March 14, 2022

Kerem Aktürkoglu est un attaquant international turc de 23 ans qui évolue à Galatasaray et a un contrat jusqu’en 2026 avec le club stambouliote. Ridvan Yilmaz joue lui aussi en équipe de Turquie, mais il porte le maillot du Besiktas, où le joueur de 20 ans est latéral gauche et est lié encore un an avec son équipe. Parfait homonyme de l’attaquant de Lille, Ridvan Yilmaz n’a cependant aucun lien de parenté avec Burak Yilmaz. Enfin, Ersin Destanoglu est lui le gardien de but de 21 ans, qui a évolué avec les équipes de jeunes de la Turquie et est titulaire au Besiktas.