Cherki raconte ses origines et zappe l’OL

Dans un entretien accordé au magazine de Manchester City, Rayan Cherki s’est confié sur son apprentissage du football. Le milieu offensif a souligné son plaisir dans la rue et le rôle de son père, sans évoquer son parcours à l’Olympique Lyonnais.

Rayan Cherki n’oublie pas l’Olympique Lyonnais. En vacances après la fin du Mondial des clubs, le milieu offensif de Manchester City a profité de son temps libre pour rendre visible à son club formateur lundi dernier. Le Citizen reste attaché à Lyon. Mais au moment d’expliquer son apprentissage du football, l’international français a eu un oubli.

"Street football is not part of my DNA - it is my DNA." 💫



Tap to read @rayan_cherki's feature interview in July's City Magazine 🗞️⤵️ — Manchester City (@ManCity) July 17, 2025

« C’est mon père qui m’a tout appris, donc je dirais que les bases viennent de lui, a confié Rayan Cherki à City Magazine. C’est lui mon inspiration. Il m’a appris ce que signifient vraiment la résilience et la détermination. Ce qu’il faut pour viser le plus haut niveau. Tout vient de lui, et de personne d’autre. » Son père a donc fait de lui ce joueur à part qui aime s’amuser sur les terrains.

« Ce n’est pas une partie de mon ADN… c’est mon ADN, a-t-il souligné. J’ai appris à jouer au football dans la rue, dans les quartiers, sur le béton. Donc, naturellement, c’est mon ADN et ça ne changera jamais. Ça apporte un style différent. On sait que ce genre de joueurs sont difficiles à trouver de nos jours. Donc on doit préserver ce style, l'affiner et l'améliorer chaque jour. »

Cherki annonce la couleur aux Anglais

« Mon style est simple : j’aime jouer avec le ballon, faire des gestes techniques et aider mes coéquipiers. Je suis là pour rendre les gens heureux, et c’est très important pour moi. J’aime dribbler et jouer avec joie. On peut le ressentir à chaque match. Je donne tout pour l’équipe et j’essaie de faire plaisir à mes coéquipiers et aux spectateurs », a ajouté Rayan Cherki, prêt à régaler les Anglais à la reprise de la Premier League.