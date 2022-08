Cherki n'en a pas fini à l'OL, il lui reste tant à faire

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'attente a été longue mais le dénouement est heureux pour l'OL. Dans la foulée de la victoire lyonnaise sur Troyes vendredi, Rayan Cherki a officialisé sa prolongation de contrat avec son club formateur. Le jeune prodige rêve en grand avec l'OL.

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Après le beau succès de l'OL contre Troyes 4-1 vendredi soir pour la deuxième rencontre de la saison, les supporters lyonnais ont eu le bonheur d'apprendre la prolongation de contrat de Rayan Cherki. Le jeune homme de 19 ans, véritable prodige de la formation lyonnaise, a pris le temps laissant craindre un possible départ cet été. Avec l'intérêt des plus grands clubs à son égard dont le prestigieux Real Madrid, il serait naturel de douter même au détriment de son club de toujours. Heureusement pour le président Jean-Michel Aulas, Rayan Cherki sera encore bien lyonnais pour une saison supplémentaire.

Cherki ambitieux à l'OL, il donne rendez-vous pour l'avenir

Le jeune homme a reconnu avoir bien réfléchi avant de prendre sa décision, profitant notamment des nombreuses semaines passées loin des terrains à cause d'une blessure en fin de saison dernière. Ce n'est donc pas un choix par défaut pour Rayan Cherki. Il se sent à l'aise dans son club formateur, il est content de prolonger l'aventure et surtout il se veut ambitieux. Pas question de quitter l'OL avec ce qu'il a montré, il doit faire plus et il le sait.

📝 DEAL DONE: Rayan Cherki has signed a new two-year contract at Lyon until 2024.



(🎥 @OL) pic.twitter.com/myTu6uaWhy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 19, 2022

« C’était important pour moi de prolonger l’aventure dans le club de ma ville, car je n’ai pas encore fait tout ce que j’ai envie de faire ici. Je pense que l’avenir nous réserve de belles choses. On sait très bien que le monde pro est très, très compliqué. Après, on sait très bien qu’il y a des hauts et des bas dans toutes les carrières. Tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent me servira pour la suite. Bien sûr, il y a toujours une forme d’impatience car on veut tous jouer et prendre du plaisir, mais ça aussi ça me fait grandir tous les jours. Jusqu’à présent tout n’a pas toujours été très bien réalisé de ma part, mais tout cela va me servir », a t-il indiqué dans l'Equipe. Et il y a du travail pour Cherki qui espère bénéficier d'un peu plus de temps de jeu de la part de Peter Bosz pour commencer.