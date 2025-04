Cherki contre Barcola, la guerre que personne n'attendait

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'un flambe avec l'Olympique Lyonnais, l'autre a un peu plus de mal avec le PSG. Mais en cette fin de saison, c'est une vraie bataille à distance que Rayan Cherki et Bradley Barcola se livrent en Ligue 1.

C'est une opposition qui n'était pas réellement attendue au début de la saison, mais qui va désormais faire rage jusqu'au soir de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Car avant le déplacement de l'OL à Saint-Etienne, et la réception du Havre par le PSG, les deux jeunes pépites formées à Lyon sont à égalité au classement des passeurs décisifs. En effet, le chouchou du Groupama Stadium a signé neuf passes décisives, tout comme celui qui est devenu le joueur le plus hué du stade lyonnais depuis qu'il a rejoint le club de la capitale en 2023. Cherki et Barcola ne sont pas les seuls en tête, puisque Moses Simon (Nantes) et Dilane Bakwa (Strasbourg) ont également réalisé neuf passes depuis le début de saison. Mais c'est forcément le duel entre les deux anciens coéquipiers qui fait du bruit. Car sur X, cela suscite des commentaires.

📊 | La course au titre de meilleur passeur est plus que serrée. 🤏👀



Qui finira en tête en fin de saison ? 🤔 pic.twitter.com/EP7rOE8lTR — DAZN France (@DAZN_FR) April 16, 2025

Même si Rayan Cherki peut toujours rappeler qu'il a raté le début de saison de l'Olympique Lyonnais, puisque John Textor a obligé Pierre Sage à se passer du vice-champion olympique pour que Cherki prolonge son contrat, Bradley Barcola doit, lui, assumer une concurrence énorme dans l'effectif du Paris Saint-Germain, surtout depuis la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Mais il peut aussi avancer le fait qu'il a marqué 13 buts en Ligue 1 contre 8 au joueur lyonnais. En attendant, les supporters de l'OL et du PSG se chauffent sur ce sujet, ceux de Lyon qualifiant Barcola au mieux de « traitre », tandis que ceux du club de la capitale estiment que Cherki pourrait faire mieux s'il avait accepté de signer au Paris Saint-Germain comme cela avait été proposé par Nasser Al-Khelaifi l'an dernier.