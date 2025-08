Ce nouveau joueur est trop fort, l'OL hallucine

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’une très belle préparation sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Khalis Merah est la bonne surprise de l’été chez les Gones. De quoi faire monter sa cote en flèche dans le vestiaire, mais aussi chez les supporters.

En manque de Rayan Cherki, transféré du côté de Manchester City en tout début de mercato d’été, les supporters lyonnais ont probablement trouvé leur nouvelle coqueluche en la personne de Khalis Merah. Il faut dire que le jeune milieu de terrain a clairement marqué les esprits pendant cette préparation. Aligné dans le onze de départ de Paulo Fonseca lors des derniers matchs amicaux de l'OL, le joueur de 18 ans a particulièrement brillé contre Majorque mercredi (4-0). Auteur de son tout premier but avec les pros face à l’équipe espagnole, Merah a multiplié les gestes simples mais efficaces dans l’entrejeu lyonnais. Si bien qu’il a rendu fou ses adversaires, comme Manuel Morlanes, qui a fait une grossière faute sur le jeune lyonnais durant la rencontre. Vite défendu par Corentin Tolisso, Merah a ensuite été nommé comme un « crack » sur une story publiée par l'ancien Munichois sur Instagram.

Khalis Merah a « le niveau pour s’imposer »

De quoi enflammer la presse locale, notamment le site Olympique-et-lyonnais. « Merah impressionne déjà par son calme, sa maîtrise du ballon et sa capacité à faire jouer l’équipe. Il a montré qu’il avait le niveau pour s’imposer. Sa prestation a visiblement marqué les esprits, à commencer par celui de Tolisso. Ce genre de reconnaissance en dit long sur la considération que Merah commence à gagner au sein du groupe. Travailleur et appliqué, le milieu formé à l'OL semble avoir les qualités pour franchir un cap cette saison », peut-on lire sur le site dédié aux Gones. Avec une telle préparation estivale, Merah aura de toute façon sa chance dès le début de saison en Ligue 1, et le natif de Meyzieu devra la saisir pour tenter de s’imposer dans une équipe en reconstruction et surtout en manque d’ADN lyonnais.