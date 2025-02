Ce Lyonnais plus fort que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Quand une légende du football adoube une légende de l'OL, les supporters lyonnais applaudissent des deux mains.

Qualifié pour les 1/8e de finale de l’Europa League et toujours en course pour aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais n’est toutefois plus une place forte de l’Europe. Très loin de la période dorée du début des années 2000 quand Lyon ne laissait aucun suspense en France, et tentait d’aller chercher la victoire en C1 chaque saison. Un règne qui a marqué les esprits, y compris chez les plus grands joueurs de la planète. Avec notamment un joueur en particulier : Juninho.

Juninho, c'était de la magie

Maitre à jouer de l’Italie, du Milan AC et de la Juventus Turin, Andrea Pirlo s’est confié dans le cadre de son autobiographie qui fait bien évidement la part belle au football. Et si le milieu de terrain transalpin était considéré comme un spécialiste des coup-francs, il s’incline totalement face au talent du Brésilien, qu’il a observé comme jamais, bien loin devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. « J'ai étudié Juninho, sa technique, j'ai collectionné ses DVD, même de vieilles photos de matchs qu'il avait joués. Pendant son passage à Lyon, il a fait faire au ballon des choses extraordinaires. C’était comme si on avait réuni un chef d’orchestre avec la baguette dans le pied plutôt que dans les mains », a livré Andrea Pirlo pour qui ce n’est pas un hasard de voir Juninho Pernambucano être l’un des meilleurs tireurs de l’histoire avec 77 buts inscrits sur coup-franc, devant Lionel Messi (66) et Cristiano Ronaldo (64). Le Brésilien avait en effet une technique particulière de frappe qui suscitait l'admiration, et la grande peur des gardiens adverses.

S’il n'a pas le palmarès de CR7 et Lionel Messi, le célèbre numéro 8 de l’OL peut au moins se réjouir d’avoir marqué des générations grâce à ses coup-francs. Et de faire la fierté des supporters lyonnais bien des années plus tard.