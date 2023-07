Ce flop doit partir, l’OL montre les muscles

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL s’est délesté des salaires importants de Boateng, Thiago Mendes, Dembélé ou encore Aouar et espère maintenant faire partir Reine-Adelaïde.

Sous la surveillance de la DNCG, l’Olympique Lyonnais est dans l’obligation de garder un équilibre financier durant ce mercato estival, notamment au niveau de sa masse salariale. Pour l’instant, le gendarme financier du football français doit être plutôt satisfait du début de mercato des Gones, qui se sont délestés des salaires XXL de Jérôme Boateng, Houssem Aouar et Moussa Dembélé, en fin de contrat. Thiago Mendes a également fait ses valises, le Brésilien ayant été vendu au Qatar pour 5 millions d’euros.

Un bon début de mercato pour l’OL dans le sens des départs… et ce n’est pas terminé. A en croire les informations du site Olympique & Lyonnais, le club de John Textor fait désormais du départ de Jeff Reine-Adelaïde une priorité. S’il n’a pas fuité, le salaire de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Angers est imposant et Laurent Blanc ne compte pas du tout sur « JRA » pour la saison à venir. Dès lors, il est prioritaire pour Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot de lui trouver une porte de sortie afin de libérer davantage de masse salariale et permettre plus de latitude financière dans le sens des arrivées.

Jeff Reine-Adelaïde poussé vers la sortie à l'OL

Avec l’arrivée au club de Skelly Alvero en provenance de Sochaux et celle à venir de Renato Tapia, l’embouteillage sera de toute façon trop important pour Jeff Reine-Adelaïde à un poste où l’OL peut également compter sur Corentin Tolisso, Maxence Caqueret ou encore le jeune Mohamed El Arouch. Reste maintenant à voir quel club se positionnera sur le milieu relayeur de l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas vraiment crevé l’écran lors de son prêt à Troyes. Il lui reste un an de contrat chez les Gones, qui ne devraient pas tirer un gros transfert du départ à venir de Jeff Reine-Adelaïde.