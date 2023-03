CdF : L'OL a un rêve, Ludovic Blas veut le briser

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le 5 avril prochain à la Beaujoire, le FC Nantes recevra l'OL en demi-finale de la Coupe de France. Une rencontre très attendue par les deux formations.

Le FC Nantes ne vit pas une saison de tout repos. En plus de son quotidien en Ligue 1, le club canari devait également gérer la Ligue Europa, privilège acquis après avoir remporté la Coupe de France la saison passée contre Nice. Et il y avait de nouveau la Coupe de France à jouer. Et dans tout ce flot de compétitions, les hommes d'Antoine Kombouaré ne s'en sortent pas trop mal, qui plus est avec un effectif limité. Si le maintien est en bonne voie en Ligue 1, la Ligue Europa s'est soldée par une élimination par la Juve lors des barrages. Enfin, Nantes est toujours vivant en Coupe et affrontera l'OL le 5 avril à la Beaujoire. L'occasion de faire un doublé magnifique pour les Canaris. Mais les Gones, qui vivent eux-aussi une saison tumultueuse, auront aussi leur mot à dire. Si Ludovic Blas se méfie des Rhodaniens, il se montre néanmoins confiant.

Ludovic Blas plus motivé que jamais

Ludovic Blas - Highlights and Playmaking pic.twitter.com/9O1cq9XuXA — ًjdp343 (@jdp343) March 11, 2023

Lors d'un échange avec Hit West, le joueur nantais a en effet donné son ressenti avant ce choc contre l'OL. « La mission ? Essayer de garder le trophée le plus longtemps possible. Lyon reste une très bonne équipe après on savait très bien qu’il y avait également Annecy et Toulouse donc tirer Lyon ce n’était pas non plus le meilleur tirage possible. Après le premier point que l’on voulait c’était de recevoir donc que ce soit Lyon ou les deux autres équipes ce n’est pas un problème. Avec ce qu’il s’est passé l’année dernière c’est sûr que maintenant tout le monde y croit. Chaque chose en son temps », a notamment indiqué Ludovic Blas, qui veut avant cette demi-finale avoir l'esprit léger et que le FC Nantes valide son maintien en Ligue 1. A noter que Nantes et l'OL s'affronteront avant leur demi-finale. Ce sera vendredi soir prochain en championnat au Groupama Stadium.