CdF : Grosse désillusion pour l'affluence du choc OL-PSG ?

Cette semaine, l’Olympique Lyonnais a vécu de belles émotions au Groupama Stadium avec la victoire contre la Juventus Turin en Ligue des Champions puis le succès face à Saint-Etienne en Ligue 1.

Les hommes de Rudi Garcia rêvent de faire la passe de trois dans une autre compétition, à savoir la Coupe de France, à l’occasion du choc des demi-finales entre l’OL et le PSG. Un match que Lyon aura la chance de disputer à domicile, mais devant un stade qui sera loin d’être plein selon les informations du Progrès. Et pour cause, le média local indique que seulement 35.000 personnes sont attendues dans l’enceinte de Décines pour assister à ce grand rendez-vous du football français. Une petite affluence qui étonne alors que le Groupama Stadium est en capacité d’accueillir 55.000 places, et que l’OL joue sa place en finale de Coupe de France face au PSG de Neymar et de Kylian Mbappé.