Castello Lukeba, attention danger au mercato !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont en extase devant les prestations de Castello Lukeba, le jeune défenseur formé à l'OL. Mais ils ne sont pas les seuls.

Tandis que l’Olympique Lyonnais a notamment recruté Jérôme Boateng pour renforcer un secteur défensif peu à la fête ces dernières saisons, c’est un footballeur de 19 ans qui semble être le vrai patron dans ce domaine. Et si les aficionados de l’OL connaissaient depuis pas mal de temps Castello Lukeba, c’est cette saison que le jeune joueur a éclaté aux yeux du grand public. Il est vrai que sa première titularisation en Ligue 1, et chez les professionnels, ne remonte qu’au 7 août 2021 lorsque Peter Bosz a décidé de lui faire confiance en le titularisant contre le Stade Brestois (1-1) au Groupama Stadium. Depuis, Lukeba prend peu à peu ses repères dans le vestiaire lyonnais et épate tout le monde à chacun de ses matchs. Natif de Lyon, et intégré au centre de formation dès son plus jeune âge, le défenseur central est une valeur sûre et l’Olympique Lyonnais et forcément ses prestations n’ont pas échappé en Europe.

Lukeba plait à toute l'Europe, Lyon est prévenu

Nouvelle performance de patron ce soir pour Castello Lukeba (2002) ! Encore un pur produit de l’académie OL ⭐️ #OLOGCN



1 seule faute concédée

2 interceptions

10 ballons récupérés

80% de duels gagnés

76 ballons touchés

96% de passes réussies pic.twitter.com/6s0SPtvIAL — Formation Football Club (@FormationFC_) February 12, 2022

Car les défenseurs avec un tel potentiel, surtout âgés de 19 ans, ne courent pas les rues, et Jean-Michel Aulas pourrait rapidement comprendre que Castello Lukeba a une valeur économique à la hauteur de sa valeur sportif. A quelques heures du match entre Lens et Lyon, Hugo Guillemet affirme en effet que plusieurs clubs européens ont déjà le regard tourné vers Lukeba. « Il est un maillon indispensable pour Bosz, il enchaîne les performances de haut niveau et les plus grands clubs d’Europe, dans l’ombre, commencent à avancer leurs pions », affirme le journaliste de L’Equipe. Dans ce dossier, le président de l'Olympique Lyonnais peut voir les choses avec sérénité puisque son défenseur a encore trois ans de contrat avec son club formateur. De quoi laisser du temps à des négociations, même si les grosses équipes européennes n'aiment pas qu'on leur résiste trop longtemps et savent souvent sortir le chéquier quand cela vaut le coup. Et concernant Castello Lukeba, cela le vaut.