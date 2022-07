Carvalho, le Betis et l'OL ok, Aouar fait tout capoter !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le dossier Houssem Aouar occupe beaucoup la direction sportive lyonnaise en ce moment. Le milieu de l'OL est proche d'un transfert au Betis Séville. Toutefois, la gourmandise du joueur en terme de salaire bloque encore la transaction.

L'aventure d'Houssem Aouar à l'OL n'a jamais été aussi proche de se terminer. Le milieu de terrain, formé au club, a été mis sur la liste des joueurs transférables par le club rhodanien qui a aussi besoin de vendre cet été. Si les options n'ont pas été très nombreuses pour Aouar, une piste a rapidement été jugée sérieuse pour un transfert. Le Betis Séville veut reformer le duo lyonnais Aouar-Fekir la saison prochaine. Pour ce faire, en plus d'une indemnité, le club sévillan proposait le milieu portugais William Carvalho en échange du milieu lyonnais. Carvalho n'était pas très chaud pour rejoindre les Gones, ce qui bloquait l'opération. Mais, sa position a aujourd'hui changé.

Carvalho dit oui à l'OL, le salaire d'Aouar en question au Betis

En effet, comme le révèle le média Goal Espana, le dossier s'est décanté ces derniers jours. L'OL et le Betis Séville se sont mis d'accord pour le transfert d'Aouar. De plus, la position de William Carvalho a évolué et le Portugais veut bien rejoindre Lyon aux conditions proposées par le club rhodanien. Nabil Fekir a joué un rôle déterminant en réussissant à convaincre son coéquipier de la pertinence du projet lyonnais. Un homme n'a pas encore totalement adhéré à l'accord, Houssem Aouar.

Le milieu de terrain lyonnais a encore des demandes salariales trop élevées pour le Betis Séville. Ainsi, le club andalou et Aouar n'ont pas trouvé d'accord pour un transfert. Les discussions se poursuivent entre ces deux parties pour trouver la rémunération adéquate et débloquer toute l'opération. Cela pourrait définitivement envoyer Houssem Aouar au Betis et William Carvalho à l'OL, contentant tout ce beau monde.