Caqueret confirme, l’OL avait intérêt à céder

Par Eric Bethsy

Face aux demandes de Maxence Caqueret, l’Olympique Lyonnais a fini par craquer. Le club rhodanien a répondu aux exigences du milieu de terrain pour prolonger son contrat jusqu’en 2026. Une décision raisonnable puisque le Gone envisageait réellement de partir cet été.

L’Olympique Lyonnais s’évite un cas épineux. Alors qu’il arrivait à un an de la fin de son contrat, Maxence Caqueret ne parvenait pas à s’entendre avec ses dirigeants. Le milieu de terrain réclamait des garanties sportives ainsi qu’un salaire à la hauteur de son statut dans l’équipe. Ce que la direction a fini par lui accorder. Le pur produit du club rhodanien a donc fini par prolonger son bail jusqu’en 2026, avec la perspective de porter le brassard de capitaine à l’avenir.

Autant dire que l’Olympique Lyonnais a mis le paquet pour convaincre Maxence Caqueret. Et pour cause, le Gone envisageait réellement de partir cet été. « Je n'ai pas écarté un départ, a confié l’international Espoirs tricolore à l’émission Téléfoot. Après, mon choix s'est porté sur la prolongation à Lyon et sur le fait de continuer à écrire l'histoire avec mon club formateur, parce que je pense que c'était un choix cohérent pour remettre le club en haut du tableau et gagner des trophées. »

D'autres décisions importantes à venir

« Je pense qu'il y a un mix entre la fierté et l'amour parce que ça reste le club de ma ville, le club que j'aime. Et la fierté, parce que je suis très heureux de pouvoir prolonger cette histoire, a expliqué Maxence Caqueret. Je suis très content et j'espère qu'on va réussir à atteindre nos objectifs tous ensemble. » Au centre du projet, le cadre lyonnais attend désormais les décisions de ses supérieurs en termes de recrutement, mais aussi sur le cas de l’entraîneur Peter Bosz, menacé après l’échec dans la course au podium de Ligue 1.