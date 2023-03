Cambriolages à l'OL, les suspects arrêtés à Saint-Etienne

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La police du Rhône a sans doute trouvé la clé dans le dossier du cambriolage des maisons de plusieurs joueurs de l'OL. Deux suspects ont été interpellés à Saint-Etienne avec des preuves accablantes de leurs méfaits passés et à venir.

Le cambriolage des résidences des footballeurs de Ligue 1 est un vrai fléau en France. En fin d'année 2022, l'OL a été particulièrement touché par ce phénomène. Jeff Reine-Adelaide, Thiago Mendes et Karl Toko-Ekambi avaient été volés chez eux tandis que Moussa Dembélé avait subi une effraction sans perte matérielle. Le cas de Mendes avait été le plus médiatisé puisque sa femme avait publié les images du voleur sur les caméras de surveillance de leur habitation. Des images décisives dans le travail des enquêteurs, lesquels sont remontés jusqu'à un homme de 57 ans vivant à Saint-Etienne. Selon Europe 1, c'est un récidiviste du cambriolage. Ils ont aussi mis la main sur son complice dans cette série de vols, également quinquagénaire et habitant de la cité du Forez.

Les voleurs avaient encore 12 cibles dans 4 clubs

Les deux hommes, placés sous surveillance, ont été interpellés en flagrant délit. Ils repéraient déjà les lieux de leur prochain coup. La perquisition menée chez eux par la sûreté départementale du Rhône a été sans appel : les policiers ont mis la main sur des pièces d'or, des bijoux, une Audi Q5. Ils ont aussi trouvé le matériel nécessaire aux larcins : cagoules, fausses plaques d'immatriculation, talkie-walkies ou encore pistolet d'alarme.

Le duo de cambrioleurs bien rôdés ciblait tout particulièrement les domiciles des joueurs de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause : il s'agit de deux stéphanois. https://t.co/cKfR5AowhC — RMC Sport (@RMCsport) March 31, 2023

Les enquêteurs ont surtout déniché l'élément qui relie les deux hommes aux cambriolages des maisons de joueurs. Chez eux, il y avait une liste manuscrite avec les adresses personnelles de plusieurs joueurs de Ligue 1, approximativement une douzaine. On y trouve des joueurs de l'OL mais aussi de l'OGC Nice, de l'AS Monaco et de Montpellier. Les deux suspects ont été présentés devant la justice ce vendredi, devant répondre d'une dizaine de vols dont quatre impliquant l'OL. Mais, si le club lyonnais peut souffler, l'enquête soulage bel et bien toute une profession.