C'est signé, l'OL boucle encore un gros coup en plein mercato

Par Corentin Facy

Le feuilleton Rayan Cherki est en passe de trouver son épilogue avec la prolongation du contrat du milieu offensif de l’OL pour deux saisons.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais négocie avec l’entourage de Rayan Cherki la prolongation du contrat du milieu offensif de 19 ans. Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas a tremblé car l’Atalanta Bergame ainsi que deux clubs allemands qualifiés pour la Ligue des Champions ont manifesté leur intérêt pour l’international espoirs français. Mais L’Equipe le révèle ce vendredi matin, l’OL a finalement obtenu gain de cause et Rayan Cherki a prolongé son contrat ce jeudi dans la capitale des Gaules. Une annonce officielle devrait être effectuée ce vendredi. Il s’agira d’une prolongation sur le court terme de seulement une année plus une en option selon le quotidien national. Après avoir tremblé à l’idée de perdre son joyau, l’Olympique Lyonnais était optimisme depuis environ trois semaines, Rayan Cherki ayant exprimé le désir de rester afin de s’imposer dans son club de cœur avant d’envisager un départ à l’étranger.

Rayan Cherki prolonge enfin à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

L’Equipe affirme que l’aspect financier n’a jamais été un problème entre l’Olympique Lyonnais et Rayan Cherki durant les négociations. En effet, de manière très rapide, le club rhodanien et l’entourage du milieu offensif de l’OL ont trouvé un accord sur le futur salaire du joueur. En revanche, la durée du nouveau contrat a fait l’objet de vives discussions et de négociations acharnées entre l’OL et le clan Cherki. Sans surprise, Jean-Michel Aulas aurait aimé prolonger le bail du Français sur le très long terme mais du côté du joueur et de son entourage, la condition pour prolonger était de signer un bail très court.

Cherki surveille son temps de jeu

Sur cet aspect, Rayan Cherki est resté ferme et a obtenu gain de cause avec une prolongation d’une année plus une seconde en option. L’Equipe croit d’ailleurs savoir que l’activation de la seconde année en option est dépendante du nombre de matchs joués par Rayan Cherki cette saison avec l’OL. Une bonne chose de faite pour Jean-Michel Aulas, qui continue de poser les pierres de son projet « ADN », après avoir prolongé Caqueret et Lopes et après avoir fait revenir Lacazette et Tolisso. Pour les supporters, c'est surtout un soulagement de ne pas voir une telle pépite partir, même si Rayan Cherki, après un an passé entre le banc et l'infirmerie, sera légitimement attentif à son futur temps de jeu.