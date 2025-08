C’est bouclé, l’OL mise 7 ME sur un milieu tchèque

Dans : OL.

Contraint de travailler avec des limites financières, l’Olympique Lyonnais avance dans son recrutement. Dans les jours à venir, le club rhodanien va enregistrer la signature de Pavel Sulc. Le milieu offensif tchèque arrive en provenance du Viktoria Plzen et s’apprête à parapher un contrat longue durée.

L’Olympique Lyonnais prépare l’annonce d’une nouvelle recrue. Comme révélé par L’Equipe, l’effectif de Paulo Fonseca comptera bientôt Pavel Sulc dans ses rangs. Ce milieu offensif de 24 ans va débarquer en provenance du Viktoria Plzen. D’après nos confrères, le club tchèque a accepté de transférer son joueur pour 7,5 millions d’euros hors bonus. Un investissement important quand on connaît les contraintes financières de la formation rhodanienne cet été.

Il faut aussi souligner la situation contractuelle de l’international tchèque (14 sélections) qui est entré dans sa dernière année de contrat. C’est dire à quel point l’Olympique Lyonnais croit en sa future recrue qui pourrait atterrir dès ce week-end pour sa première expérience hors de la République tchèque. Pavel Sulc devrait ensuite signer un contrat de quatre ou cinq ans et acter la victoire de l’Olympique Lyonnais sur ce dossier compliqué. Car en plus des Gones, ce milieu axial était également convoité par Stuttgart, par la Lazio et par Brighton qui a tout tenté jusqu’au bout.

Brighton n'a rien lâché

Ce vendredi encore, le club de Premier League a tenté d’envoyer une dernière offre au futur Lyonnais. Cette tentative désespérée n’a pas changé les plans du Tchèque déjà séduit par le projet présenté du côté de Lyon. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur Paulo Fonseca dont le secteur offensif a besoin de renforts. Pavel Sulc, décrit comme un joueur dynamique, percutant, adroit à la finition et généreux dans le pressing, pourrait représenter un atout important dans l’axe, cette zone souvent occupée par Rayan Cherki jusqu’à son départ à Manchester City.